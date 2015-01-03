اتاق فکر شبکه مستند تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اتاق فکر شبکه مستند سیما با حضور چهرههای شناخته شده عرصه مستند تشکیل شد.
نادر طالبزاده کارگردان، تهیهکننده، مجری برنامههای تلویزیونی، مستندساز و روزنامهنگار عضو این اتاق فکر است. از دیگر فعالیتهای او میتوان به تدریس در مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی و مدیریت مرکز تحقیقات و مطالعات سینمایی در معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاشاره کرد.
محمد آفریده نویسنده، تهیه کننده و کارشناس فرهنگی سینما نیز که تاکنون مسئولیتهایی همچون تامین فیلم و سریال ادارهکل تامین برنامه خارجی سیما، مدیر تولید و مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران و مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیرا برعهده داشته است، دیگر عضو این اتاق فکر است.
یکی دیگر از اعضای اتاق فکر شبکه مستند، مهرداد اسکویی مستندساز، عکاس و پژوهشگر ایرانی و فارغالتحصیل کارگردانی سینما است که اغلب آثار وی در جشنوارههای معتبر ملی و بینالمللی مورد توجه قرار گرفته و جوایز متعددی را کسب کردهاند.
همچنین نادر راد برنامه ساز و مستندسازی است که در این اتاق فکر حضور دارد و در حال حاضر مدیر واحد برنامههای شبکه پرس تی وی است. در بین سوابق وی مدیریت سیمای انگلیسی شبکه سحر و مدیریت رادیو انگلیسی سحر نیز به چشم میخورد.
احسان کاوه مستندساز و کارشناس هنری نیز که در معاونت برون مرزی سیما است و در حال حاضر مدیر هنری شبکه آی فیلم است، از اعضای اتاق فکر شبکه مستند معرفی شده است.
مرتضی رزاق کریمی تهیه کننده و فیلمساز مستند نیز که اخیرا با «خاطراتی برای تمام فصول» جوایز متعددی را کسب کرده، به عنوان یکی از اعضای اتاق فکر شبکه مستند انتخاب شده است. او حضور در هیات مؤسس و 5 دوره ریاست هیات مدیره انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند، 2 دوره حضور در هیات مدیره خانه سینما و نیز عضویت در اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران و بعضی از کمیتهها و مجامع امور صنفی را در کارنامه فعالیتهای خود ثبت کرده است. وی در حال حاضر مشاور عالی مدیرعامل و سرپرست معاونت فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.
ندا عابد مستندساز و روزنامه نگار و مدیر روابط عمومی شبکه مستند هم از اعضای اتاق فکر شبکه مستند است.
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