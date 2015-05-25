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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۴۷

مسجدالحرام برای گنجايش دو ميليون نفر توسعه پیدا می کند

مسجدالحرام برای گنجايش دو ميليون نفر توسعه پیدا می کند

هدف از سه مرحله توسعه مسجدالحرام، در خود جای دادن بيشترين تعداد زائران و نمازگزاران است تا ظرفيت آن پس از اتمام طرح به دو ميليون نمازگزار برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سنگ بناي طرح توسعه مسجدالحرام در سال ۱۴۳۲ قمري ريخته شد كه بام ساختمان توسعه جديد مسجدالحرام و صحن‌هاي شمالي شامل باندهايي براي فرود بالگرد پيش بيني شدند، همچنين طرح توسعه، ۱۵ هزار سرويس بهداشتي را در نظر گرفته است.

هدف از سه مرحله توسعه مسجدالحرام، در خود جاي دادن بيشترين تعداد زائران و نمازگزاران است تا ظرفيت آن پس از اتمام طرح به دو ميليون نمازگزار در آن واحد برسد.

طرح توسعه مسجدالحرام از زير زمين و چهار طبقه تشكيل شده و در هر طبقه سرويس‌هاي بهداشتي داير شده است.

در پشت مسعی جديد، سه صحن به صورت پلكانی است كه زير اين صحن‌ها طبقات زير زميني براي خدمات همچون مراكز پليس و دفاع شهري و نظارت امنيتي و سرويس‌هاي بهداشتي قرار گرفته است.

کد مطلب 2760135
مهناز قربانی مقانکی

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