آلمان به روسیه اعتراض رسمی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه آلمان با صدور بیانیه ای ممانعت روسیه از ورود «کارل جرج ولمان» نماینده محافظه کار پارلمان این کشور به خاک روسیه را غیرقابل قبول خواند.

این نماینده پارلمان آلمان از اعضای حزب دموکرات مسیحی و هم حزبی «انگلا مرکل» صدر اعظم این کشور است.

وی که همچنین رئیس گروه پارلمانی آلمان - اوکراین نیز می باشد بعد از تحولات شرق اوکراین مواضع تندی در قبال روسیه اتخاذ کرده و همواره خواستار تحریم های شدید تر اتحادیه اروپا علیه این کشور بوده است.

وی همچنین بعد از این تحولات بارها روسیه را به جنگ طلب بودن متهم کرده است.

به گفته وی با وجود اینکه دارای روادید دیپلماتیک بوده است بعد از ورودش به فرودگاه مسکو به وی اجازه ورود به این کشور داده نشده و به وی گفته شده است که تا سال ۲۰۱۹ اجازه ورود به روسیه ندارد.