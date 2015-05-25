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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۲۲:۲۸

دمای هوا در هند به ۵۰ درجه رسید/ ۵۳۹ نفر قربانی شدند

دمای هوا در هند به ۵۰ درجه رسید/ ۵۳۹ نفر قربانی شدند

موج هوای گرم در مناطق مختلف هند جان 593 نفر را که اکثرا افراد بی خانمان هستند، گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای بی سی نیوز، با ادامه موج گرمای بی سابقه هوا در هند شمار قربانیان به ۵۳۹ نفر رسید. این در حالی است که دمای هوا امروز در برخی مناطق هند به ۵۰ درجه رسید.

در همین حال مسئولان هواشناسی هند در مورد ادامه افزایش دمای هوا اظهار نگرانی کرده اند. بر این اساس طی روزهای اخیر ایالت های آندرا پرادش و تلانگانا در جنوب هند و نیز دهلی نو پایتخت این کشور شاهد گرمای بی سابقه بوده اند.

کارشناسان هواشناسی پیش بینی می کنند توده هوای گرمی که اکنون در هند صدها قربانی گرفته، در مسیر خود از ایالت های غربی این کشور عبور کرده و به کشور همسایه پاکستان برسد.

کد مطلب 2760473

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    نظرات

    • بیربط ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
      0 0
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      هیچ ربطی به عزابهای الهی نره . علتش همون فعالیتهای صنعتی و قوانین داخلی کشورشونه دارای ضعف در صنعت نیروگاههای برق هستش

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