دمای هوا در هند به ۵۰ درجه رسید/ ۵۳۹ نفر قربانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای بی سی نیوز، با ادامه موج گرمای بی سابقه هوا در هند شمار قربانیان به ۵۳۹ نفر رسید. این در حالی است که دمای هوا امروز در برخی مناطق هند به ۵۰ درجه رسید.

در همین حال مسئولان هواشناسی هند در مورد ادامه افزایش دمای هوا اظهار نگرانی کرده اند. بر این اساس طی روزهای اخیر ایالت های آندرا پرادش و تلانگانا در جنوب هند و نیز دهلی نو پایتخت این کشور شاهد گرمای بی سابقه بوده اند.

کارشناسان هواشناسی پیش بینی می کنند توده هوای گرمی که اکنون در هند صدها قربانی گرفته، در مسیر خود از ایالت های غربی این کشور عبور کرده و به کشور همسایه پاکستان برسد.