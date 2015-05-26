عرضه محصولات کشاورزی در بورس هزینه های دولت را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میرزایی پور پیش از ظهر سه شنبه در نخستین همایش بورس کالاهای کشاورزی که در محل تالار بعثت کرمانشاه و با حضور جمعی از مسئولین جهاد کشاورزی و کشاورزان استان برگزار شد، با اشاره به اجرای قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی گفت: اجرای این برنامه زمانی کلید خورد که قانونگذار به این نتیجه رسید که سیاست خرید تضمینی دارای اشتباهاتی است، بنابراین در سال ۹۳ در کنار خرید تضمینی سیاست قیمت تضمینی نیز مطرح شد که کشاورز به جای اینکه محصول خود را به دولت بفروشد آن را در بورس عرضه کرده و در معرض فروش بگذارد.

وی افزود: در سیاست قیمت تضمینی، کشاورز محصول خود را در بورس عرضه کرده و چنانچه محصول او پایین تر از قیمت تضمینی به فروش برسد مابه تفاوت آن را از دولت دریافت می کند.

رئیس انبارهای بورس کالای ایران تصریح کرد: براین اساس وزارت جهاد کشاورزی باید هرساله تا پایان اردیبهشت فهرستی از محصولات کشاورزی را تهیه کند که براساس این فهرست امسال قیمت تضمینی برای محصول جو در کرمانشاه و ذرت در خوزستان تعیین و محصول گندم نیز به صورت خرید تضمینی از او خریداری می شود.

پرداخت قیمت محصولات کشاورزی در بورس ظرف ۷۲ ساعت

میرزایی پور افزود: در قیمت تضمینی خرید و فروش کالای کشاورز در بورس، کشاورز می تواند ظرف ۷۲ ساعت وجه خود را دریافت و ظرف دو هفته نیز ما به تفاوت آن را از دولت دریافت کنند.

وی از جمله مزایای این اقدام را نبود مشکلات مالی موجود در خرید تضمینی عنوان کرد و گفت: در خرید تضمینی تاخیرهایی در پرداخت وجه به کشاورز وجود داشت و این در حالی است که در عرضه کالای کشاورزی در بورس، کشاورز می تواند ظرف ۷۲ ساعت وجه خود را دریافت کند.

رئیس انبارهای بورس کالای ایران از تدوین دستور العمل اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی طی ۲۰ جلسه و با حضور همه صاحبنظران برای عرضه کالاهای کشاورزی در بورس خبرداد.

وی تصریح کرد: پس از تدوین این دستور العمل، وزیر جهاد کشاورزی در آذر ماه سال ۹۲ اجرای سیاست های قیمت تضمینی را ابلاغ کرد.

میرزایی پور با بیان اینکه اجرای هر طرحی نیازمند منابع مالی است، افزود: تلاش هایی از سوی استان های مختلف برای اجرایی شدن این ابلاغ صورت گرفت که نهایتا در سال ۹۳ به نتیجه رسیده و در فروردین و اردیبهشت امسال هیئت دولت آن را مصوب کرد.

تامین منابع سیاست قیمت تضمینی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

میرزایی پور در ادامه محل تامین منابع این طرح را سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد.

رئیس انبارهای بورس کالای ایران، در خصوص اینکه چرا استان کرمانشاه به عنوان استان پایلوت در عرضه محصول جو در بورس انتخاب شده است، گفت: استانداردسازی، پتانسیل ها، نگاه ویژه به بخش کشاورزی و قطبیت کشاورزی در این استان باعث اجرای سیاست مذکور و پایلوت شدنش برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی شد.

میرزایی پور یکی از مهمترین مزیت های اجرای این طرح را کاهش بار مالی دولت دانست و گفت: در قیاس این سیاست با سیاست خرید تضمینی محصول، بار مالی دولت به حداقل کاهش می یابد و هم چنین کشاورز نیز کالای خود را در اسرع وقت عرضه و ظرف مدت سه روز وجه آن را دریافت می کند.

وی، به پروسه تحویل محصول کشاورزان از انبار تا فروش آن در بورس اشاره کرد و گفت: در زمان پرداخت مابه تفاوت دولت به کشاورز، هزینه های تبعی از جمله هزینه انبارداری محصول تا فروش که به عهده کشاورز است نیز به وی پرداخت خواهد شد.

رئیس انبارهای بورس کالای ایران در پایان یکی از مهمترین مشکلات در اجرای طرح عرضه کالای کشاورزی در بورس را مربوط به فرهنگسازی در این زمینه دانست و بر ترویج این فرهنگ در بین کشاورزان تاکید کرد.