كشته شدن 7 نيروي پليس عراق در دو عمليات انتحاري در بغداد / ترور يك قاضي عراقي در كركوك

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك منبع امنيتي عراق خبر داد :دوعامل انتحاري با بستن كمربند انفجار، خود را در يكي از وروديهاي منتهي به وزارت كشوردر بغداد منفجر كردند كه طي آن 7 تن ازنيروهاي پليس كشته وسه تن ديگر نيز زخمي شدند.

اين دوعمليات انتحاري پس ازصورت گرفت كه وزارت كشورعراق سرگرم برگزاري مراسمي به مناسبت هشتاد وچهارمين سالگرد تاسيس پليس عراق درميدان مجاور ساختمان وزارت كشوربا حضور زلماي خليل زاد سفير آمريكا درعراق وباقر جبر صولاغ وزير كشور و سعدون الدليمي وزيردفاع عراق بود.

منبع وزارت كشورعراق افزود:عاملان انتحاري خود را در نزديكي يكي از وروديهاي منتهي به اين وزارتخانه به فاصله چند دقيقه منفجركردند كه اين عمليات ترويستي 7 كشته و سه مجروح برجاي گذاشت .

درهمين حال " بيان باقرجبر صولاغ" وزير كشورعراق طي سخناني به مناسبت تاسيس پليس گفت : دستگاه پليس عراق به ابزاري براي سركوب تروريستها و به موسسه دمكراسي تبديل شده است هرچند كه اين دستگاه همواره به حقوق بشر احترام مي گذارد و براي راحتي و آسايش مردم عراق تلاش مي كند.

ارتش آمريكا دربيانيه اي اعلام كرد:روز گذشته براثرسقوط يك فروند هليكوپتر از نوع بلاك هوك (يو اچ 60) اين كشوردر شهر تلعفر 12 آمريكايي كشته شدند كه هشت تن از كشته شدگان را نظامي و چهار تن ديگر غير نظامي هستند.

يك منبع پليس عراق امروز از تروريك قاضي عراقي مربوط به مسائل تروريسم در شهر كركوك خبر داد.



سرهنگ شوان خضر گفت : افراد مسلح ناشناس قاضي خالد هزاع البياتي تركماني الاصل را امروز درمقابل منزلش درمركز شهر كركوك به ضربه گلوله كشتند.