اغلب شهرهای کهگیلویه وبویراحمد فاقد دستگاه سنجش آلودگی هوا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عطا پور‌شیرزاد بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای بحران استان افزود: از ۱۷ شهر این استان تنها دو شهر دارای ایستگاه سنجش آلودگی هستند.

وی بابیان اینکه هوای این استان در معرض آلودگی ریزگردهاست، اظهار داشت: در فروردین و اردیبهشت سال جاری این استان بیش ۲۳ روز آلودگی هوا را تجربه کرد.

وی بیان داشت: دو شهرستان بهمئی و کهگیلویه در همجواری استان خوزستان دارای میزان آلودگی بسیار بالا و در مرز هشدار هستند اما به دلیل نبود دستگاه سنجش آلودگی هوا در این مناطق، میزان غلظت آلودگی مشخص نیست.

وی بیان کرد: برای نصب دستگاه سنجش آلودگی هوا در این شهرها بیش از ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

پورشیرزاد به شهرستان گچساران اشاره کرد وگفت: روزهای آلوده و گرد و غباری در شهرستان گچساران ۱۶ روز بوده و در این مدت میزان غلظت آلودگی هوا بیش از حد مجاز بوده است.

وی افزود: بیشترین میزان آلودگی در گچساران مربوط به روز ۳۰ فروردین ماه به میزان ۵۱۲.۲ میکروگرم بر متر مکعب بوده است

مدیرکل محیط زیست استان تاکید کرد: در یاسوج هم طی فروردین ماه سال جاری شش روز میزان گرد و غبار بالاتر از حد مجاز بوده است.

پورشیرزاد اضافه کرد: یاسوج در فروردین‌ماه، ۲۲ روز هوا با آلودگی کم، پنج روز ناسالم و یک روز در مرز هشدار را تجربه کرده است.

وی عنوان کرد: بیشترین میزان آلودگی مربوط به روز ۲۷ فروردین ماه با ۴۲۱.۲ میکروگرم بر متر مکعب بوده است.

پورشیرزاد به میزان گرد و غبار هوای یاسوج در اردیبهشت‌ماه اشاره کرد و گفت: در اردیبهشت ماه سالجاری سه رو میزان گرد و غبار بالاتر از حد مجاز بوده است.

مدیرکل محیط زیست استان اظهار داشت: بیشترین آلودگی این ماه در روز هشتم اردیبهشت ماه به میزان ۲۲۶.۶میکروگرم برمتر مکعب بوده است.