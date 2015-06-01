به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر دوشنبه در همایش مبلغان و مدیران مدارس طرح امین که با حضور مدیرکل و مدیران مناطق آموزش و پرورش استان قم برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز دنیا کانون شبهه شده و شبکه‌های اجتماعی غوغا می‌کنند، اظهار داشت: امروز دشمن می‌خواهد افکار و باورهای ما را تسخیر کند.

وی در این زمینه ادامه داد: اگر دشمن طی هشت سال جنگ تحمیلی در مرزها با ما می‌جنگید امروز به درون خانه‌های ما آمده و با افکار و باورهای تمام اعضای خانواده می‌جنگد و می‌خواهد فکر خود را به همه منتقل کند به همین دلیل حوزه و آموزش و پرورش باید برای مقابله با دشمنان و نجات نسل جوان با همدیگر همکاری داشته باشند.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و حقیقتا تحولی بزرگ ایجاد شد و گام‌های بزرگی برداشته و سندهای چشم انداز نوشته شده است اما برای این که این کار بنیادین به مرحله عمل و اجرا برسد نیاز به فرصت، تلاش و پیگیری است.

وی ابراز کرد: همکاری آموزش و پرورش استان قم با حوزه علمیه بسیار شایسته بوده و همکاری مدیران با حوزه و حوزویان ستودنی است و می‌تواند الگویی برای دیگران باشد.

ثابت کردیم حوزه علمیه می‌تواند در کنار آموزش و پرورش فعالیت کند

آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: عده‌ای می‌گفتند مگر می‌شود حوزه در کنار آموزش و پرورش فعالیت کند، ما ثابت کردیم که این عمل امکان پذیر است و ما می‌توانیم با اراده و انگیزه واحد با یکدیگر کار کنیم.

وی خطاب به مبلغان و مدیران مدارس تصریح کرد: دانش آموزان و نسل جوان سرمایه آینده هستند و در دستان شما قرار دارند بهترین رفتار با آنان در آینده خود را نشان می‌دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نتایج تحقیق و بررسی چندین کنفرانس‌ سازمان ملل ابراز کرد: آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کلید تغییر مسیر جهانی است، این نشان می‌دهد مبلغان و مدیران مدارس نقش بزرگی دارند و اگر بخواهیم تغییری در زندگی اجتماعی ایجاد کنیم باید از مدرسه و بی‌تردید از معلم مدرسه آغاز کنیم.

وی ادامه داد: هیچ اصلاحی نمی‌تواند بدون همکاری و مشارکت فعال معلمان موفق به انجام برسد.

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: با سرمایه گذاری در مدارس نتیجه فعالیت‌ها در دانشگاه نمایان می‌شود و دانشجویی که باورهای دینی و اعتقادی او در دوران مدرسه به خوبی شکل گرفته باشد در دانشگاه با هر بادی نمی‌لرزد و از دین خدا دفاع می‌کند.

آموزش و پرورش مرکز تحول و شکل گیری باورهای دینی

وی بیان کرد: آموزش و پرورش مرکز تحول و شکل گیری باورهای دینی و اعتقادی جوانان است و هر اندازه در مدرسه سرمایه گذاری شود خروجی آن در دانشگاه نمایان می‌شود و زمانی که یک دانشجو وارد بازار کار می‌شود، نوع فعالیت او در هر سمتی که باشد نشان می‌دهد که چه اعتقاداتی دارد.

برای تقویت باورهای دینی دانش آموزان تلاش شود

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور خطاب به مبلغان ابراز کرد: تحت تأثیر سخنان برخی قرار نگیرید. اگر در گوشه‌ای عده‌ای چیزهایی می‌گویند، شما برای تقویت باورهای دینی در مدرسه حضور یافته‌اید و به فعالیت خود ادامه دهید.

وی عنوان کرد: امام علی(ع) می‌فرمایند رستگار و خوشبخت شد کسی که کار امروز خود را به خوبی انجام داد و عقب ماندگی‌های دیروز و گذشته را با برنامه ریزی دقیقی جبران کند.