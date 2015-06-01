به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان از تمایل کشورش برای حفظ روابط با مسکو علیرغم تحریم های اخیر مسکو علیه برخی مقامات اروپایی خبر داد.

«سوزان چبلی» سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان امروز در مصاحبه ای علاقه کشورش به حفظ روابط با روسیه علیرغم تحریم های اخیر این کشور مبنی بر ممنوعیت سفر برخی مقام های اروپایی به مسکو را اعلام کرد.

چبلی در این باره گفت: حفظ کانال های ارتباطی با روسیه ضروری است. پیدا کردن راه حل برای بحران اوکراین تضمین کننده منافع ما است.

وی تصریح کرد که آلمان منتظر است تا روسیه دلایل خود را در ممنوع کردن سفر این سیاستمداران به آن کشور اعلام کند.

شنبه گذشته مسکو در کشمکش با غرب بر سر بحران اوکراین، ۸۹ نفر از دولتمردان اتحادیه اروپا را در لیست تحریم های روسیه قرار داد.

«مارک روت» نخست وزیر هلند طی اظهاراتی مدعی شده بود که روسیه در پاسخ به تحریم های اعمال شده علیه این کشور به بهانه مداخله روسیه در امور داخلی اوکراین به تازگی شماری از سیاستمداران اتحادیه اروپا را مشمول تحریم های خود نموده است.

این لیست ۸۹ نفر از سیاستمداران اروپایی را شامل می شود و دولت مسکو تمایلی به افشای عمومی آن ندارد.

به گفته این سخنگو، احتمالا دولت مسکو در نهایت تصمیم به ارایه این لیست گرفته است، اما هیچ اطلاعی در خصوص ماهیت قانونی، معیارها و نحوه اعمال تحریم ها وجود ندارد.

از میان افراد مشمول تحریم های روسیه می توان به «گی ورهوفشتاد» رهبر گروه لیبرال اتحادیه اروپا اشاره کرد.