مسیر گفتکو میان روسیه و اتحادیه اروپا باید هموار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل، "گرهارد شرودر" صدراعظم سابق آلمان که به مناسبت روز ملی روسیه به این کشور سفر کرده بود در جریان دیدار از روستوک اظهار داشت: اعمال تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه می تواند به ضرر دو طرف تمام شود.

وی با بیان اینکه باید سعی کرد تا مسیر گفتگو میان اتحادیه اروپا - روسیه هموار باشد، تصریح کرد: اعتمادسازی میان دو طرف از نخستین گامهای لازم برای انجام گفتگوهای دوجانبه است.

صدراعظم سابق آلمان در ادامه خاطرنشان کرد: ثبات و صلح در قاره اروپا مستلزم همکاری های امنیتی همه جانبه در این قاره است.

شرودر با اشاره به اهمیت روسیه در مناسبات بین المللی اذعان داشت: تجربیات تاریخی این کشور می تواند کاربرد راهبری برای سیاست های بین المللی داشته باشد.

صدراعظم آلمان در زمان صدارت خود از هم پیمانان اصلی روسیه بشمار می آمد.