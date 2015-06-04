اعضای سازمان شانگهای موافق عضویت دائم ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر امور خارجه روسیه از تمایل اعضای سازمان همکاری شانگهای برای عضویت دائم ایران در این سازمان خبر داد.

«سرگئی لاوروف» وزیر امورخارجه روسیه پس از اجلاس وزراء امورخارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مصاحبه مطبوعاتی خود به خبرنگاران گفت: تمامی کشورهای عضو این سازمان تمایل دارند جایگاه ایران را از عضو ناظر به عضویت دائم ارتقاء دهند. ایران از سال ۲۰۰۵ تا کنون به صورت فعالانه ای در اجلاس این سازمان مشارکت نموده است. همه اعضاء به اتفاق درباره عضویت ایران پس از توافق جامع هسته ای این کشور با گروه ۱+۵ اتفاق نظر دارند.

۲ روز قبل، سرویس مطبوعاتی کاخ کرملین با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود در این نشست مسائل کلیدی شورای همکاری شانگهای و نیز آمادگی های لازم برای برگزاری نشست سران در ۹ و ۱۰ ماه جاری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است روسیه ریاست این شورا را در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بر عهده دارد.