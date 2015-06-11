مردود شدن دوسوم اپلیکیشن ها در تست امنیت/ افشای اطلاعات با بلوتوث

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای – ماهر- در ارزیابی امنیتی از برنامه های کاربردی تلفن همراه – اپلیکیشن- نسبت به خطرات استفاده بدون اطلاع از این برنامه ها به ویژه در سازمانها و شرکتها هشدار داد.

در حال حاضر استفاده از دستگاه های موبایل برای کارهای روزانه شرکت امری فراگیر محسوب می شود و اغلب کارمندان سازمانها از اپلیکیشن ها بر روی دستگاههای خود استفاده می کنند که این موضوع در صورتی که بدون رعایت نکات امنیتی صورت گیرد می تواند امنیت سازمان را به مخاطره بیاندازد.

عدم تجربه سازمانها در بکارگیری اپلیکیشن ها

تعداد زیاد اپلیکیشن های منتشر شده و محصولاتی مختلفی که سطوح متفاوت امنیت را پیشنهاد می دهند به همراه عدم تجربه سازمان ها برای به کارگیری محصولات خوب و مناسب باعث شده است تا مخاطرات زیادی محیط این نوع سازمان ها را تهدید کند؛ به نحوی که این برنامه های کاربردی با پردازش و دسترسی به اطلاعات و داده های شرکت باعث می شود تا سازمان ها با خطرات امنیتی بالقوه مواجه شوند.

امروزه سازمان های زیادی از دستگاههای پردازش سیار استفاده می کنند اما در صورتیکه امنیت داده ها و دسترسی امن به منابع فراهم نشود، سازمان ها در معرض خطر حملات سایبری و افشای اطلاعات قرار خواهند گرفت.

در همین حال تنها دستگاه ها نیستند که نیاز به امنیت دارند بلکه برنامه های کاربردی و داده های پردازش شده و ذخیره شده بر روی دستگاه ها نیز باید امن باشند زیرا اپلیکیشن ها این قابلیت را دارند که امکان بروز حملات امنیتی بالقوه را ایجاد کنند. بسیاری از سازمان ها از وجود این نوع خطرات با خبر نیستند و ممکن است به قابلیت های برنامه ها بیشتر از امنیت آن ها توجه کنند.

دو سوم اپلیکیشن ها در تست امنیت مردود شده اند

مرکز ماهر اعلام کرد: معمولا برنامه های کاربردی در دسترس همگان قرار دارند و به راحتی بر روی دستگاه ها نصب و اجرا می شوند. متاسفانه حدود دو سوم از این برنامه ها در برابر تست های ساده امنیتی مردود شده اند.

تصور سازمان ها بر این است که این اپلیکیشن ها به صورت امن تولید شده اند و به صورت پیش فرض امن خواهند بود در صورتیکه اکثریت آن ها خط مشی های امنیتی سازمان ها را رعایت نمی کنند و هیچ گونه اطلاع رسانی امنیتی ندارند.

این تصور اشتباه مربوط به عدم تجربه سازمان ها در حوزه امنیت تلفن همراه و عدم بلوغ آن ها در خصوص استراتژی های تست موبایل است؛ از طرف دیگر سرعت بالای پیشرفت و ارتقاء برنامه های کاربردی و تبلیغات خوب قابلیتهای آن ها، سازمان ها را به استفاده از این ابزارها ترغیب می کند.

تولیدکنندگان برنامه های کاربردی می توانند میلیونها کاربر را با سرعت جذب کنند، در حالیکه این افراد بی تجربه هستند و ضرورت تست امنیتی این برنامه ها برای اطمینان از میزان امن بودن نرم افزارها را نمی دانند. این اپلیکیشن ها با نقص های فراوان بر روی فروشگاه های اینترنتی قرار می گیرند و دستگاه ها و شبکه سازمان ها را در معرض خطر حملات سایبری قرار می دهند.

به همین دلیل سازمان ها باید از میزان امنیت برنامه های کاربردی باخبر باشند و قبل از استفاده، امنیت این برنامه ها را ارزیابی کنند، حتی قبل از توجه به کارکرد و قابلیت های برنامه ها به امنیت آن توجه کنند؛ همچنین رویه ارزیابی برنامه های کاربردی باید به عنوان بخشی از استراتژی های امنیتی کلی سازمان ها در نظر گرفته شود.

انواع آسیب پذیری های موجود در اپلیکیشن ها

تعداد آسیب پذیری ها و ضعف هایی که سازمان ها را بواسطه استفاده از اپلیکیشن های موبایل در معرض خطر قرار می دهند زیاد است. برخی از این آسیب پذیری ها رایج تر از بقیه است و برخی دیگر خطرات بیشتری را برای سازمان ها به وجود می آورد.

این آسیب پذیری ها مدام در حال تغییر است و هر روزه آسیب پذیری های جدیدتری کشف می شود. برخی از آسیب پذیری های بالقوه شامل موارد زیر است.

۱. آسیب پذیری هایی که بواسطه مجوزهای نادرست ایجاد می شود.

۲. ارتباطات افشاء شده داخلی و خارجی از طریق بلوتوث، GPS و NFC البته در ارتباطات داخلی برنامه های کاربردی می توانند داده ها را جمع آوری کرده و اطلاعات جدید را وارد کنند اما ارتباطات خارجی باعث به وجود آمدن حملات افشای اطلاعات می شود.

۳. قابلیت های خطرناک (کارکردهای ناخواسته می تواند سبب به وجود آمدن خروجی های پیش بینی نشده، تخریب منابع و حملات انکار سرویس شود.

۴. تبانی برنامه های کاربردی

۵. آسیب پذیری های پرخطر نامعلوم (عملکردهای پنهان شده از کاربر، کتابخانه های خارجی، فراخوان های بازگشتی و کدهای بسته بندی شده.

۶. آسیب پذیری های قدیمی نرم افزارها (تمامی آسیب پذیری های قدیمی مربوط به سیستم عامل جاوا)

۷. آسیب پذیری ها و مسائل حریم خصوصی