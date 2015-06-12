تیم ملی فوتبال امروز ریکاوری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال ایران، پس از برد برابر ازبکستان امروز صبح در هتل محل اقامت خود به تمرین ریکاوری پرداختند.

همه بازیکنان تیم ملی در این تمرین حضور داشتند تا بعد از یک بازی دوستانه جدی خستگی را از تن خود بیرون کنند.

تیم ملی شب گذشته موفق شد با تک گل مهدی ترابی تیم ملی ازبکستان را در تاشکند از پیش رو بردارد. اعضای تیم ملی روز یکشنبه برای انجام نخستین دیدار خود در رقابتهای انتخابی جام جهانی راهی داش آغوز ترکمنستان می‌شوند. این دیدار سه‌شنبه هفته پیش رو برگزار خواهد‌شد.

تیم ملی ایران روز گذشته در یک دیدار دوستانه تیم ملی ازبکستان را با نتیجه یک بر صفر شکست داد





































