به گزارش خبرگزاری مهر، اين نشست منطقه‌اي با حضور نمایندگان مجمع از کشورهای استرالیا، ژاپن، فیلیپین، تایلند، میانمار، مالزی و اندونزی و همچنين محمدی‌نصرآبادی، سفیر و حجت‌الله ابراهیمیان، رایزن فرهنگی كشورمان در اندونزي و حسینی، نماینده جامعه المصطفی(ص) در اين كشور، برگزار شد كه حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی، نماینده دفتر رهبری و مدیر مرکز اسلامی جاکارتا، ميزباني آن را به عهده داشت.

حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی در سخنان خود در بخش آغازين اين نشست، هدف از برگزاري این نشست مقدماتی را بحث و تبادل نظر درباره مجموعه فعالیت‌ها براي ارايه در اجلاس بین‌المللی مجمع که در مرداد امسال در تهران برگزار خواهد شد، برشمرد.

سپس محمدی‌ نصرآبادی، سفیر كشورمان در اندونزي، از تعاملات خوب ایران و اندونزی پس از سفر اخیر دکتر روحانی به جاکارتا، سخن گفت و با تأکید بر وحدت مورد نظر حضرت امام (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای، خطر اسلام‌هراسی و شیعه‌هراسی را جدی دانست و از اندیشمندان درخواست كرد که نسبت به آن چاره‌ای بیندیشند.

محمدی‌ نصرآبادی در پایان سخنانش، سفر دکتر روحانی، ريیس جمهور كشورمان به اندونزي و به دنبال آن سفر سفیان جلیل، وزیر همکاری‌های اقتصادی اندونزي در رأس هیأتي ۶۰ نفره به تهران پس از هفت سال را امیدبخش تحولات آینده ایران و اندونزی دانست.

پس از آن حجت‌الله ابراهيميان، رایزن فرهنگی ایران در اندونزي دیدگاه‌های خود را در خصوص بایسته‌های کار مجمع اهل بيت(ع) در اندونزی بیان كرد.

برخی از راهکارهای ارايه شده توسط راييزن فرهنگي كشورمان عبارت بودند از: احیای سنت‌های به جای مانده از مکتب اهل بیت (ع) در میان مردم اندونزی به خصوص نهضت العلما، تتشکیل لجنه علمی با حضور ممتازین علمی و فقهی از دو تشکل اهل بیتی در اندونزی، تشکیل کمیته رصد ویژه اخبار و رویدادهای مهم مربوطه زیر نظر آن لجنه علمی، راه‌اندازي پرتال فراگیر به زبان اندونزیایی براي پاسخگویی به شبهات، ترجمه یکصد کتب مرجع و مادر در زمینه علوم اهل بیت (ع) از فارسی و یا عربی به اندونزیایی و توزیع در کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها، تهیه جزوه و برشور جذاب با تصاویر قدمت فرهنگ اهل بیت (ع) در اندونزی و پخش در اين كشورو همچنين تربیت زنان فاضله در سطوح مختلف براي تصدی سکان تعلیم و تربیت بر اساس مکتب اهل بیت (ع).

در ادامه اين نشست نيز حسینی، نماینده جامعه المصطفی(ص) در جاکارتا، به ارايه دیدگاههای خود پرداخت.

وي در سخنان خود با یادآوری ضرورت خروج از مدیریت سنتی به منظور فعاليت برای تبیین فرهنگ اهل بیت (ع)، به پنج استراتژی اتکا به علم و معرفت، داشتن چشم‌انداز، نگاه جامع در تمامي عرصه‌ها، اولویت‌گذاری و داشتن برنامه مدون، تأكيد كرد.

سپس هریک از نمایندگان مجمع از کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه به ارايه دیدگاه‌های خود پرداختند و در پایان هم آیت‌الله اختری، دبيركل مجمع جهاني اهل بيت(ع) به جمع‌بندی مباحث مطرح شده پرداخت.