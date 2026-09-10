پیگیری تکمیل محور دامغان - گلوگاه؛ فاز نخست به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر پنجشنبه در آیین افتتاح ۸.۵ کیلومتر از فاز نخست محور دامغان ـ گلوگاه، اظهار کرد: بهره‌برداری از این بخش از محور، نتیجه تلاش مجموعه‌های اجرایی، پیمانکار و مسئولان محلی است و می‌تواند بخشی از مطالبات مردم منطقه در حوزه راه و ایمنی تردد را پاسخ دهد.

وی با اشاره به اهمیت این محور در ارتباطات منطقه‌ای افزود: عملیات اجرایی محور دامغان ـ گلوگاه از سال‌های گذشته آغاز شده و در هفته‌های اخیر با تلاش پیمانکار و همراهی مجموعه شهرستان، روند اجرای بخش نخست با سرعت بیشتری دنبال شد و امروز شاهد بهره‌برداری از ۸.۵ کیلومتر آن هستیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه برخی اقدامات تکمیلی این بخش همچنان باید انجام شود، تصریح کرد: نصب حفاظ های نیوجرسی، تکمیل خط کشی و تابلوهای مسیر و رفع برخی نواقص اجرایی از جمله اقداماتی است که باید در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلیف شود.

کولیوند ادامه داد: تکمیل ادامه مسیر تا شهر دیباج یکی از مطالبات جدی مردم منطقه است و این موضوع در استان و با همکاری وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود تا روند اجرای پروژه پس از بخش افتتاح شده نیز استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به وجود برخی موانع در مسیر ادامه پروژه بیان کرد: در بخشی از مسیر، چند مورد معارض کشاورزی وجود دارد که رفع آنها نیازمند توافق و آزادسازی اراضی است و این موضوع با همکاری دستگاه‌های مربوط در حال پیگیری است.

استاندار سمنان با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تسریع در اجرای پروژه یادآور شد: در چارچوب توافق‌های انجام‌شده با وزارت راه و شهرسازی، استان آمادگی دارد از منابع و ظرفیت‌های قابل استفاده برای رفع موانع و سرعت بخشی به پروژه بهره بگیرد و اجازه نخواهیم داد مسائل اجرایی موجب توقف یا کندی روند تکمیل این مسیر شود.

کولیوند همچنین محور دامغان ـ گلوگاه را از طرح‌های مهم در حوزه ارتقای ایمنی تردد دانست و خاطرنشان کرد: محدوده چشمه علی و تقاطع‌های موجود در این مسیر طی سال‌های گذشته شاهد حوادث متعددی بوده است و اجرای این پروژه می‌تواند در ساماندهی تردد، کاهش نقاط حادثه‌خیز و افزایش ایمنی عبور و مرور نقش موثری داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه هدف نهایی باید تکمیل این مسیر تا دیباج و در ادامه گلوگاه باشد، افزود: بهره‌برداری از فاز نخست این محور، جلوه‌ای از حرکت در مسیر تحقق مطالبات مردم است و پیگیری‌ها برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده پروژه ادامه خواهد داشت