یه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدعلی شاه‌حسینی در نشست بررسی روند اجرای طرح «شهر پاک» و تحقق اهداف زیست‌محیطی سند راهبردی «یزد پایدار» بر تدوین نقشه راه زمان‌بندی‌شده و پرهیز از متوقف ماندن طرح در مرحله نظری و برنامه‌ریزی تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای برنامه‌های زیست‌محیطی شد.

وی با بیان اینکه اشکذر به عنوان شهرستان پایلوت طرح «شهر پاک» انتخاب شده است، اظهار کرد: اجرای موفق این طرح می‌تواند الگویی قابل تعمیم برای سایر مناطق استان در مسیر توسعه پایدار و مدیریت سبز باشد.