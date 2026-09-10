  1. استانها
  2. یزد
۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

اجرای طرح «شهر پاک» در شهرستان اشکذر رصد می‌شود

اجرای طرح «شهر پاک» در شهرستان اشکذر رصد می‌شود

یزد - معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد بر تسریع در اجرای طرح پایلوت «شهر پاک» و پیگیری مصوبات سند «یزد پایدار» در اشکذر تأکید کرد.

یه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدعلی شاه‌حسینی در نشست بررسی روند اجرای طرح «شهر پاک» و تحقق اهداف زیست‌محیطی سند راهبردی «یزد پایدار» بر تدوین نقشه راه زمان‌بندی‌شده و پرهیز از متوقف ماندن طرح در مرحله نظری و برنامه‌ریزی تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای برنامه‌های زیست‌محیطی شد.

وی با بیان اینکه اشکذر به عنوان شهرستان پایلوت طرح «شهر پاک» انتخاب شده است، اظهار کرد: اجرای موفق این طرح می‌تواند الگویی قابل تعمیم برای سایر مناطق استان در مسیر توسعه پایدار و مدیریت سبز باشد.

کد مطلب 6943246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها