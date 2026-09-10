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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

کل وحشی؛ همزیست صخره‌های کوه بافق

کل وحشی؛ همزیست صخره‌های کوه بافق

یزد - کل وحشی در زیستگاه صخره‌ای منطقه حفاظت‌شده کوه بافق، به‌عنوان یکی از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش این منطقه، به حیات خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان یزد، منطقه حفاظت‌شده کوه بافق با برخورداری از شیب‌های تند، دیواره‌های صخره‌ای، دره‌های عمیق و پناهگاه‌های طبیعی، زیستگاهی مناسب برای گونه‌های سازگار با شرایط خشک و کم‌آب منطقه است.

کل وحشی با برخورداری از پاهای نیرومند و توانایی حرکت در سطوح سنگی و شیب‌های دشوار، از گونه‌های شاخص این زیست‌بوم به شمار می‌رود.

حضور این گونه در ارتفاعات کوه بافق، بخشی از تنوع زیستی و پویایی طبیعی این منطقه حفاظت‌شده را نشان می‌دهد.

گفتنی است این تصویر نیز در منطقه حفاظت‌شده کوه بافق توسط اصغر خواجه، محیط‌بان منطقه ثبت شده است.

کد مطلب 6943262

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