به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان یزد، منطقه حفاظتشده کوه بافق با برخورداری از شیبهای تند، دیوارههای صخرهای، درههای عمیق و پناهگاههای طبیعی، زیستگاهی مناسب برای گونههای سازگار با شرایط خشک و کمآب منطقه است.
کل وحشی با برخورداری از پاهای نیرومند و توانایی حرکت در سطوح سنگی و شیبهای دشوار، از گونههای شاخص این زیستبوم به شمار میرود.
حضور این گونه در ارتفاعات کوه بافق، بخشی از تنوع زیستی و پویایی طبیعی این منطقه حفاظتشده را نشان میدهد.
گفتنی است این تصویر نیز در منطقه حفاظتشده کوه بافق توسط اصغر خواجه، محیطبان منطقه ثبت شده است.
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