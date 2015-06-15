مباحث قرآنی محور تبلیغ در ماه رمضان باشد/ توجه به تقویت اخلاق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام حسین روحانی ‌نژاد شامگاه یکشنبه در گردهمایی مفسران اعزامی به تبلیغ در استان‌ها که در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار داشت: امسال به مبلغان اعلام کرده‌ایم که دستورات قرآن را محور برنامه تبلیغی خود قرار دهند.

وی افزود: قرآن مهمترین کتاب آسمانی و محور دین اسلام است و باید بیشترین نقش را در تبلیغ داشته باشد.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به حلقه‌های تفسیری در مساجد کشور ادامه داد: طبق آمار مجمع عالی تفسیر، ۴۲۰ درس تفسیری در حوزه برگزار می‌شود که رقم بسیار قابل توجهی است و باید همه طلبه‌های حوزه را پوشش دهد.

وی عنوان کرد: این تعداد درس تفسیر بسیار حرکت خوبی است زیرا در حوزه سابقه نداشته است و حرکت بزرگی است که انجام شده است.

روحانی نژاد اضافه کرد: برای امسال با همکاری مجمع عالی تفسیر حوزه ۳۰ استاد تفسیر را به ۳۰ مرکز استان اعزام می‌کنیم تا شعار امسال تبلیغ که قرآن محوری است جامه عمل بپوشد.

وی اظهار داشت: اخلاق مشکل امروز کشور است و مبلغان لازم است در تبلیغ به تقویت اخلاق مردم بپردازند.