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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۲۳

رئیس مجمع عالی تفسیر قرآن:

مبلغان باید زمینه گسترش معارف قرآن در کشور را فراهم کنند

مبلغان باید زمینه گسترش معارف قرآن در کشور را فراهم کنند

قم- رئیس مجمع عالی تفسیر قرآن از برگزاری بیش از ۴۰۰ درس تفسیر در حوزه علمیه قم خبر داد و گفت: مبلغانی که به نمایندگی از مفسران حوزه اعزام می‌شوند باید زمینه گسترش معارف قرآن در کشور را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی میرکتولی شامگاه یکشنبه در گردهمایی مفسران اعزامی به تبلیغ در استان‌ها که در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته و حمایت حوزه بیش از ۴۰۰ درس تفسیر در حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: کسانی که به نمایندگی از مفسران حوزه به تبلیغ اعزام می‌شوند باید زمینه را برای گسترش معارف قرآن در کشور فراهم کنند.

رئیس مجمع عالی تفسیر قرآن اضافه کرد: اعزام استادان تفسیر برای دومین بار صورت می‌گیرد و دفعه گذشته در سال ۸۹ با همکاری سازمان اوقاف انجام شده بود.

وی افزود: ما بهترین استادان را برای بیان تفسیر در ماه رمضان در استان‌ها انتخاب کرده‌ایم که صدا و سیما هم می‌تواند از این فرصت برای ترویج قرآن و تفسیر آن استفاده کند.

حجت الاسلام میرکتولی ادامه داد: قرآن شفای هر درد بی درمان روحی است و مشکلات جوامع بشری را می‌تواند حل کند و طلاب وظیفه دارند پیام آن را به مردم برسانند.

وی تأکید کرد: امروز پتانسیل خوبی در زمینه قرآنی در حوزه فراهم شده است و نهادهای مختلف می‌توانند از این ظرفیت برای کارهای خود استفاده کنند.

کد مطلب 2779240

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