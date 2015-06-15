به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این تفاهم‌نامه در بخش همکاری‌های مشترک سینمایی مقرر شده تا بنیاد فارابی و شرکت «الارز» در زمینه های تبادل فیلم‌نامه جهت تولید، سرمایه‌گذاری مشترک، اکران فیلم‌های ایرانی در سینماهای لبنان، معرفی تهیه‌کنندگان متقاضی ایرانی جهت همکاری، تامین فیلم‌های کشورهای عربی و اسلامی و آفریقایی برای جشنواره فیلم کودک و نوجوان و جشنواره حقیقت، دوبله و زیرنویس فیلم‌های ایرانی به زبان عربی و بازاریابی فیلم های ایرانی با کیفیت مطلوب برای نمایش در سینماها و شبکه نمایش خانگی همکاری داشته باشند.

همکاری مرکز سینمای مستند و تجربی و شرکت «الارز» در جهت تولید مشترک، حضور عوامل سینمایی لبنان در دوره های آموزشی مدرسه ملی سینمای ایران، حمایت سازمان سینمایی از برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه آموزش سینماگران لبنانی در بیروت و آموزش جوانان مستعد لبنان توسط انجمن سینمای جوانان ایران از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.

امضای این تفاهم‌نامه سینمایی در شهر بیروت و با حضور حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان سینمایی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و علی ضاهر مدیرعامل شرکت «الارز» و سیدمصطفی ابطحی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و سمعی و بصری سازمان سینمایی ایران برگزار شد.

ایوبی رییس سازمان سینمایی با ابراز خشنودی از توسعه همکاری های فرهنگی به خصوص همکاری های سینمایی با لبنان هدف از سفر خود به لبنان را پیگیری مصوبات سفر فروردین ماه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به لبنان عنوان کرد و افزود: در این سفر از بخش های مختلف فرهنگی هنری در مناطق مختلف لبنان بازدید کردم و از نزدیک با ظرفیت ها و امکانات هنری لبنان آشنا شدم.

وی با اشاره به روابط خوب و مستحکم بین ملت و دولت ایران و لبنان یادآور شد: افزایش همکاری‌های دوجانبه در زمینه ساخت مشترک فیلم‌های سینمایی با لبنان به ویژه با مضامین مقاومت و فرهنگِ پایداری در دستور کار سازمان سینمایی قرار دارد.

رییس سازمان سینمایی با تاکید بر افزایش تبادل تجربه هنرمندان ایران و لبنان گفت: خوشبختانه هنرمندان دو کشور علاقمند به تولید فیلم های سینمایی و مستند هستند و زمینه های خوبی برای افزایش این تعاملات وجود دارد، موضوعات مختلفی از جمله مقاومت مردم لبنان دستمایه فیلمنامه نویسان دو کشور قرار دارد و ما حمایت از ساخت این آثار را به طور جدی در دستور کار قرار داده ایم. همچنین آموزش هنرمندان لبنانی و تبادل تجارب بین هنرمندان دو کشور در سینمای مستند و سینمای حرفه ای را دنبال خواهیم کرد.

ایوبی با اشاره به بازدیدهای خود از مراکز فرهنگی هنری در لبنان اظهار کرد: فرصتی فراهم شد تا از امکانات سینمایی و هنری در بیروت، نبطیه، صیدا، بعلبک، ملیتا و برخی مناطق این کشور بازدید کنم. خوشبختانه زیرساخت های خوبی در لبنان فراهم است و مردم لبنان مشتاق تماشای فیلم های ایرانی هستند و ما برای اکران آثار سینمایی کشورمان در سینماها و شبکه خانگی کشور لبنان برنامه ریزی خواهیم کرد. از طرفی امکانات خوبی برای تولید فیلم سینمایی در این کشور وجود دارد که امیدوارم بزودی ضمن تبادل فیلمنامه بین بنیاد فارابی و شرکت «الارز» و سفر کارگردانان و تهیه کنندگات ایرانی به لبنان زمینه ساخت مشترک فیلم سینمایی به صورت عملیاتی فراهم شود.

ایوبی رییس سازمان سینمایی و تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی همچنین بر مزار شهید عماد مغنیه حضور پیدا کردند.