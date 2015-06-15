گشت های ویژه در بازار و مراکز عرضه خراسان شمالی آغاز شد

فهیمه مهمان نواز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز گشت های ویژه کارشناسان اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی در سطح بازار و مراکز عرضه، اظهار کرد: این گشت ها در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان آغاز شده اند و تا پایان این ماه ادامه خواهند داشت.

وی اضافه کرد: بازرسي و کنترل تمامی وسايل توزين مراکز عرضه و فروش زولبيا، باميه، آش و حليم و ساير اقلام مصرفي ويژه ماه مبارک رمضان در شهرها و مناطق مختلف خراسان شمالی از سوي اداره کل استاندارد در این ماه به صورت ويژه صورت می گیرد.

به گفته مهمان نواز اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همزمان با ماه مبارک رمضان در زمینه برخي از کالاهاي مهم مورد نياز مردم از جمله پنير، شير، شکر و جعبه هاي مقوايي مورد استفاده در زولبيا و باميه کنترل بيشتري خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با بازرسی های انجام شده واحدهاي صنفي متخلف با هدف جلوگيري از عرضه کالاهاي غير استاندارد و تضييع حقوق مصرف کنندگان و نیز ناامن کردن سطح عرضه براي محصولات بي کيفيت، به محاکم قضايي ارجاع می شوند.

مهمان نواز اضافه کرد: در بازدیدها و گشت های کارشناسان اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی در سطح بازار و مراکز عرضه استان، اگر کالاهاي موجود در سطح بازار مشمول مقررات استاندارد اجباري و بدون علامت استاندارد باشند با عرضه کنندگان مطابق قوانين و مقررات جاري سازمان برخورد قانونی می شود.

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی گفت: در این راستا بازرسی و نمونه برداری از واحدهای صنفی در زمینه های مختلف از جمله غذایی، کشاورزی، بهداشتی، مصالح ساختمانی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم الکتریکی و وسایل خودرو انجام شده و نمونه ها برای بررسی میزان انطباق کالاهای مذکور با استانداردهای ملی مربوطه برای انجام آزمون به آزمایشگاه های اداره کل و یا آزمایشگاه های مورد تایید صلاحیت این اداره کل ارجاع می شوند.