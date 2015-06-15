هزینه ماهانه ۱۰ هزار تومان برای تلفن ثابت/ افزایش ۴تومانی هر پالس

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی سیدهاشمی در جمع خبرنگاران گفت: ما ۳ پیشنهاد برای تغییر نرخ های مخابراتی با توجه به کاهش درآمد مخابرات از محل یکسان سازی کدهای استانی داده ایم؛ این پیشنهادات در کمیسیون های تخصصی تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شده اما تاکنون در کمیسیون اصلی تنظیم مقررات ارتباطات به جمع بندی نهایی نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی در داخل استانها، مخابرات ۲۷۰ میلیارد تومان کاهش درآمد داشته و این مبلغ جدای از هزینه هایی است که این شرکت برای اجرای این پروژه متقبل شده است افزود: پیش از این قرار بود ۶ ماه پس از اجرای طرح هم کدسازی، تعرفه های مخابراتی بازنگری شود اما هم اکنون با گذشت یک سال هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده است.

سیدهاشمی با تاکید براینکه ما در بسته پیشنهادی خود پیشنهاد ارائه تعرفه مشخص برای مکالمات نامحدود داخل شهری را دادیم، ادامه داد: به این معنی که برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت درون شهری مبلغ ۳۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان به صورت پلکانی به ازای هر خط به صورت ماهیانه دریافت کنیم. پیشنهاد دوم ما تعدیل تعرفه های فعلی بوده است به این معنی که نرخ مکالمات درون شهری از ۳ تومان به ۷ تومان - افزایش ۱۳۰ درصدی - و نرخ مکالمات بین شهری از ۳۳ تومان به ۳۵ تومان افزایش یابد. پیشنهاد سوم نیز مربو به تغییر پلکانی نرخ آبونمان بود که این نرخ حداقل ۳۵۰ تومان تا حداکثر ۱۵۰۰ تومان تعیین شود.

وی گفت: پیشنهاد ما در برخی پارامترها از افزایش ۱۵ درصدی که وزارت ارتباطات می گوید نیز کمتر است؛ اما وزارت ارتباطات مشخص نکرده است که در چه بخش هایی با افزایش تعرفه ۱۵ درصدی موافق است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه برنامه توسعه مخابرات را به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کرده و چندین جلسه نیز برای بررسی این برنامه، زمان گذاشته شد خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بسته پیشنهادی را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز برد اما بررسی این طرح در آنجا متوقف شد.

وی با بیان اینکه نامه مجدد در بهمن ماه سال ۹۳ به رگولاتوری براساس آمار و ارقام مدنظر ارائه کردیم گفت: پیشنهادات ما در نرخ تعرفه ها با تغییر و تعدیل به کمیسیون رفت اما بررسی نشد.

سیدهاشمی با اشاره به اینکه هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت به طور متوسط ۸ هزار و ۵۰۰ تومان است افزود: پیشنهاد افزایش نرخ نگهداری تلفن و آبونمان درحالی اعلام شده است که هم اکنون نرخ متوسط آبونمان یک خط تلفن ۶۵۰ تومان برآورد می شود.

وی در مورد تغییرات مدیریتی در شرکت مخابرات ایران بدون حضور نمایندگان سهامدار دولت نیز گفت: براساس قانون تجارت، رئیس هیات مدیره برای حضور اعضا در جلسه باید دعوتنامه ارسال کند که ما نیز این کار را کردیم و اعضا حضور نیافتند؛ براین اساس با اجماع حاضرین در جلسه ، مدیرعامل مخابرات تغییر یافت.

مالک سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه ارتباطات تنگاتنگی میان وزیر ارتباطات و مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران وجود داشت گفت: براساس بررسی های عملکردی، به این نتیجه رسیدیم که مدیرعامل مخابرات را تغییر دهیم.

وی در مورد فروش شرکت مخابرات ایران نیز گفت: این موضوع نه صحنه سازی و نه تهدید است ما ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران را به عنوان مالک سهام مدیریتی این شرکت به صورت مزایده به فروش می رسانیم و از روز شنبه اسناد مزایده منتشر خواهد شد و این موضوع نیازمند مجوز نیست.