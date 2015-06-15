هشدار درباره ایجاد مشکل سرویس دهی مخابرات به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله دهناد در مراسم بهرهبرداری از ۳۷۰ پروژه مخابراتی استان تهران و البرز اظهار داشت: درخواست مخابرات از وزارت ارتباطات برای بررسی قیمتها به دلیل جبران عقبماندگی است و راضی نیستیم ریالی افزایش تعرفه بر دوش مردم تحمیل شود.
وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته در کشور با ۲۰۷ درصد تورم تجمیعی روبرو بوده ایم و هزینههای تولید خدمات حدود ۶.۵ برابر رشد داشته است گفت: این در حالی است که درآمد مخابرات نه تنها رشدی نداشته بلکه در برخی بخشها نیز با کاهش مواجه بوده است.
سرپرست شرکت مخابرات ایران با اشاره به عقب ماندن درآمد نسبت به هزینهها، گفت: امروز مخابرات برای ادامه ارائه خدمات با مشکلات جدی روبرو است و چنانچه عقب ماندگیهای درآمدی حل نشود سرویس دهی به مردم امکان پذیر نخواهد بود.
دهناد با بیان اینکه از وزیر ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تقاضا داریم که با نگاه عالمانه قیمتها را بررسی کنند افزود: همچنان که وزیر ارتباطات پیش از این نیز اعلام کرده بود که میخواهد به مخابرات کمک کند و مخابرات همواره جزیی از خانواده ارتباطات کشور است، درخواست همکاری وزارت ارتباطات با مخابرات را داریم.
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