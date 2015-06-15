به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های متجاوز سعودی در ادامه حملات وحشیانه خود به مردم بی دفاع یمن، شهر «رازح» واقع در استان صعده را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان بمباران این شهر که ساعتی قبل اتفاق افتاد ده ها یمنی شهید و زخمی شدند.

برخی رسانه های عربی گزارش دادند که نیروهای آل سعود برای چندمین بار اقدام به استفاده از بمب های خوشه ای علیه مردم یمن کرده است.

بر اساس گزارش این رسانه ها، این بمب ها در منطقه «بنی ربیعه» صعده علیه غیرنظامیان یمنی مورد استفاده قرار گرفته است.

گفتنی است، پیشتر نیز نهادهای حقوق بشری بین المللی طی چند نوبت از استفاده بمب های خوشه ای در یمن توسط نیروهای سعودی خبر داده بودند.

بمباران شدید مناطق مسکونی یمن توسط جنگنده های سعودی در حالی صورت می گیرد که قرار است امروز نشست ژنو برای حل بحران این کشور آغاز شود.