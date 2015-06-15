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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۲۰

در جلسه شورای هماهنگی اصلاحات مطرح شد؛

دعوت از مردم و تشکل‌های اصلاح‌طلب برای شرکت درتشییع ۱۷۵ غواص شهید

دعوت از مردم و تشکل‌های اصلاح‌طلب برای شرکت درتشییع ۱۷۵ غواص شهید

فرج کمیجانی گفت: اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در جلسه اخیر خود از تمامی اعضای تشکل‌های عضو شورا و تشکل‌های همسو و مردم تهران دعوت کردند تا در مراسم تشییع پیکر ۱۷۵ غواص شهید شرکت کنند.

فرج کمیجانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه این شورا، اظهار کرد: این جلسه با حضور اکثریت اعضا، تشکیل و پس از این نشست در خصوص برخی موارد، اتخاذ تصمیم شد.

وی افزود: اعضای شورا ضمن اظهار تاسف از شهادت ۱۷۵ غواص در عملیات کربلای ۴ در دوران دفاع مقدس و با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان، از تمامی اعضای تشکل‌های عضو شورای هماهنگی اصلاحات و تشکل‌های همسو و همچنین مردم تهران دعوت کردند تا در مراسم تشییع پیکر مطهر این شهیدان در روز سه‌شنبه شرکت کنند و بار دیگر همدل و هم‌صدا با آرمان‌های شهیدان در دفاع از ملت، کشور و نظام، میثاقی تازه ببندند.

رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور، گفت: اعضا ضمن واکاوی سخنان رئیس‌جمهور چه در همایش فرمانداران و چه در نشست خبری، از مواضع صریح، دلسوزانه، منطقی و قانونی آقای روحانی حمایت کردند و از وی و دولتمردان تدبیر و امید خواستند که نسبت به پاسخگویی به افکار عمومی و بیان عملکرد دولت توجه بیشتری را مبذول دارند.

کمیجانی همچنین به گزارش کمیته استان‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر بر اساس گزارش کمیته استان‌ها، مشخص شد که در تمامی استان‌های کشور، اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به صورت هماهنگ و همدل، راهبردهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان را پیگیری می‌کنند.

وی تاکید کرد: اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ضمن تشکر از زحمات فعالین استانی این شورا، بار دیگر بر اجماع صد درصدی تمام اصلاح‌طلبان تاکید موکد کردند.

کد مطلب 2779866

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