فرج کمیجانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه این شورا، اظهار کرد: این جلسه با حضور اکثریت اعضا، تشکیل و پس از این نشست در خصوص برخی موارد، اتخاذ تصمیم شد.

وی افزود: اعضای شورا ضمن اظهار تاسف از شهادت ۱۷۵ غواص در عملیات کربلای ۴ در دوران دفاع مقدس و با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان، از تمامی اعضای تشکل‌های عضو شورای هماهنگی اصلاحات و تشکل‌های همسو و همچنین مردم تهران دعوت کردند تا در مراسم تشییع پیکر مطهر این شهیدان در روز سه‌شنبه شرکت کنند و بار دیگر همدل و هم‌صدا با آرمان‌های شهیدان در دفاع از ملت، کشور و نظام، میثاقی تازه ببندند.

رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور، گفت: اعضا ضمن واکاوی سخنان رئیس‌جمهور چه در همایش فرمانداران و چه در نشست خبری، از مواضع صریح، دلسوزانه، منطقی و قانونی آقای روحانی حمایت کردند و از وی و دولتمردان تدبیر و امید خواستند که نسبت به پاسخگویی به افکار عمومی و بیان عملکرد دولت توجه بیشتری را مبذول دارند.

کمیجانی همچنین به گزارش کمیته استان‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر بر اساس گزارش کمیته استان‌ها، مشخص شد که در تمامی استان‌های کشور، اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به صورت هماهنگ و همدل، راهبردهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان را پیگیری می‌کنند.

وی تاکید کرد: اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ضمن تشکر از زحمات فعالین استانی این شورا، بار دیگر بر اجماع صد درصدی تمام اصلاح‌طلبان تاکید موکد کردند.