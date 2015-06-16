شهید و زخمی شدن شماری دیگر از زنان و کودکان یمنی در یورش سعودی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع یمنی اعلام کردند: بر اثر حملات هوایی جنگنده های سعودی به یکی از منازل در کوی المجلیه در جنوب شهر تعز چهار زن و کودک شهید شدند.

این منابع از چهار یورش هوایی به مراکز دولتی در منطقه عبس در استان حجه خبر دادند.

در استان شبوه، جنگنده های سعودی منزلی را در منطقه مثلث النقب هدف قرار دادند که طی آن یک زن به همراه سه کودک شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

جنگنده های سعودی منطقه الازرقین در شمال صنعا را نیز هدف قرار دادند.

منابع یمنی اعلام کردند: ارتش و کمیته های مردمی یمن با 40 موشک ظهران در جنوب عربستان را هدف قرار دادند.