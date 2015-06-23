زمان صدور فیپای کتاب های تجدید چاپی کاهش یافت

غلامرضا امیرخانی معاون کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین تغییرات اعمال شده در مورد فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار کتب)، گفت: این موضوع نیازمند یکسری تغیییرات زیرساختی در حوزه های شبکه و مسایل ارتباطی بود که این تغییرات صورت گرفته و به زودی این طرح جدید فیپا با شیوه ای نو و با دقت، سرعت و کیفیت بیشتر برای ناشران صادر خواهد شد.

وی با اشاره به رفع مشکلات ارتباطی شبکه فیپای الکترونیک با ناشران که یکی از محورهای اصلی اعتراضات ناشران هم بود، افزود: در طرح جدید صدور فیپا برای کتاب های تجدید چاپی به سه روز کاهش یافته است.

معاون کتابخانه ملی همچنین از اعلام رسمی جزئیات طرح جدید فیپا ظرف روزهای آینده از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خبر داد. پیشتر سیدرضا صالحی امیری رئیس این سازمان به خبرنگار مهر گفته بود: مقرر شده است که ما در مورد صدور فیپا همانند گذشته عمل کنیم اما با این تفسیر که برای کتاب‌های تجدید چاپی ۵ روز و برای کتاب‌های جدید ۱۰ روز کاری فرصت قائل شویم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی هدف از اتخاذ این تصمیم را جلوگیری از انجام کارهای عجله ای و ناقص و غیر منطبق با استانداردهای موجود درخصوص فیپا عنوان کرده بود.

امیرخانی همچنین در خصوص وضعیت مبهم کاربری ساختمان قدیمی کتابخانه ملی در خیابان ۳۰ تیر تهران گفت: این ساختمان طبق تفاهم نامه ای که با مدیریت قبلی کتابخانه ملی امضا شده بود، چند سالی است که در اختیار وزارت علوم است و این وزارتخانه هم موزه علوم را در آن راه اندازی کرده است. رایزنی هایی صورت گرفته که این ساختمان مجدداً در اختیار کتابخانه ملی قرار گیرد و صحبت هایی با این وزارتخانه هم صورت گرفته و توافق هایی اولیه هم حاصل شده است اما زمان انجام این توافقات هنوز مشخص نیست.