دکتر سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم پذیرش دانشجو در پردیس ارس دانشگاه تهران در سال تحصیلی جدید، علت این مساله را سیاست دانشگاه تهران در سال جاری اعلام کرد.

وی با اشاره به کاهش ظرفیت های پذیرش در دانشگاه تهران در سال آینده تحصیلی گفت: کاهش ظرفیت پذیرش دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری خواهد بود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران ادامه داد: بیشترین کاهش ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد و مختصری هم در مقطع دکتری خواهد بود.

وی در خصوص اینکه این کاهش ظرفیت در کدام رشته ها خواهد بود گفت: این کاهش ظرفیت در تمام رشته ها خواهد بود .

قمصری درباره اینکه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری چقدر کاهش ظرفیت پذیرش برای سال آینده تحصیلی اعمال خواهد شد گفت: ظرفیت های پذیرش نسبت به ظرفیتی که همکاران ما در دانشگاه اعلام کردند کاهش یافته است ولی در مورد اینکه چه تعداد ثبت نام خواهند کرد باید منتظر نتیجه باشیم.

وی افزود: براساس ظرفیت اعلامی همکاران دانشگاه ۶۰۰ نفر کاهش ظرفیت را در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۰۰ نفر را نیز در مقطع دکتری اعمال کرد و سپس به سنجش اعلام کردیم.