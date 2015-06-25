خدا را شکر کنیم نظامی مبتنی بر قانون و رای ملت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسوی بجنوردی، رئیس پژوهشکده موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در همایش حق‌الناس سازمان جوانان و دانشجویان حزب مردم‌سالاری با اشاره به سیستم حکومت در اسلام از نگاه امام خمینی(ره) اظهار کرد: حکومت اسلامی مبتنی بر آراء ملت است. یعنی آن کسی که در رأس حکومت قرار دارد را ملت باید انتخاب کند، زیرا قدرت پدیده مقبولیت است.

وی با بیان اینکه امروز بیعت مدرن همان انتخابات است، گفت: ولی فقیه در حکومت اسلامی وقتی می تواند ولی باشد که منتخب ملت قرار گیرد و نظام هم به همین شکل است که درباره حضرت امام(ره) کل ملت می گفتند رهبر فقط روح‌الله، بنابراین رهبری ایشان را ملت عملا قبول داشت.

موسوی بجنوردی افزود: بعد از فوت امام خمینی(ره) مجلس خبرگان رهبری که همگی مجتهد و عادل هستند، می توانند فردی را جایگزین ولی فقیه کنند که این کار را نیز کردند و مقام معظم رهبری در جایگاه ولایت قرار گرفتند.

رئیس پژوهشکده موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) تصریح کرد: اساسا حکومت اسلامی مبتنی بر آراء ملت است یعنی کسی نیست که بتواند با کودتا قدرت را بدست گیرد. حکومت هایی که با کودتا حاصل می شود، حکومت نیست بلکه دیکتاتوری است و از نگاه اسلام هیچ ارزشی ندارد. حکومت زمانی ارزش پیدا می کند که مبتنی بر آراء ملت باشد.

وی اصل اساسی نظام جمهوری اسلامی را مساله انتخابات دانست و ادامه داد: امام خمینی(ره) از ابتدای انقلاب هر کاری می خواستند انجام دهند، رفراندوم می کردند. به عنوان مثال جمهوری اسلامی را به رأی مردم گذاشتند و مردم رأی دادند. سپس قانون اساسی به رأی گذاشته شد و همچنین مسائل دیگری از جانب ملت و با رأی آنها پذیرفته شد.

موسوی بجنوردی با بیان اینکه قدرت واقعی آن است که منتخب ملت باشد، زیرا قدرتی که با توپ و تفنگ حاصل شود، قدرت نیست، تاکید کرد: یک زمانی در کشورهای عربی حکومت ها با کودتا می رفتند و می آمدند. به عنوان مثال در سوریه ماهی یکبار کودتا می‌شد، اما اولین جایی که یک انتخابات آزاد در آن برگزار شد، چه از لحاظ سیستم که جمهوری اسلامی باشد و چه قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی بود که مجلس خبرگان قانون اساسی و همچنین مجلس شورای اسلامی آن از ابتدا به رأی ملت گذاشته می شد.

رئیس پژوهشکده موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) عنوان کرد: باید این را اذعان کنیم که حکومت اسلامی تنها متکی بر آراء ملت است.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین واژه ای که امام خمینی(ره) در سخنانشان به کار بردند، کلمه «ملت و خداوند» است، توضیح داد: اساسا نظام‌هایی که مبتنی بر رأی ملت باشد، نیرومند است. شما ببینید حوادثی که در ایران گذشت مانند جنگ تحمیلی و برخی کودتاها همگی ناکام ماند، زیرا این نظام بر اساس رأی ملت بر سر کار آمده بود.

موسوی بجنوردی خطاب به فعالین حزب مردم‌سالاری گفت: مردم‌‌سالاری زیباترین اسمی است که من در احزاب دیده ام و اسلام هم همین را می گویند و واقعا ما باید این مساله را حفظ کنیم.

رئیس پژوهشکده موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) انقلاب های عربی منطقه را حاصل پس‌لرزه های انقلاب اسلامی ایران دانست و اضافه کرد: در انقلاب اسلامی ملت باور کرد که اگر قیام کند، قوی ترین حکومت را تشکیل خواهد داد. شما حکومت پهلوی را دست کم نگیرید، زیرا از پشتیبانی های بسیاری برخوردار بود و قدرت بسیاری داشت، اما ملت قیام کردند و انقلاب اسلامی را محقق ساختند.

وی ادامه داد: در کشورهای منطقه مردم حالت خمودگی داشتند و توسری خور بودند، اما انقلاب اسلامی هم برای آنها و هم برای کل جهان اسلام الگو شد که اگر مردم نظامی را قبول نداشته باشند، آن نظام نمی تواند سر پا باشد.

موسوی بجنوردی با بیان اینکه انقلاب اسلامی الگو شد برای آزادی از یوغ استعمار، تصریح کرد: پس از انقلاب سیستم های استعماری نیز در منطقه تغییر کرد، تا جایی که مجبور شدند یک مقداری به ملت ها آزادی بدهند که در نهایت گرفتار شدند.

رئیس پژوهشکده موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: باید خدا را شکر کنیم که نظامی داریم مبتنی بر رأی ملت و قانون؛ چراکه امام خمینی(ره) می فرمود حکومت اسلامی، حکومت قانون است.

وی با اشاره به مساله عدالت در حکومت اسلامی تاکید کرد: باید اداره حکومت اسلامی بر اساس عدالت اجتماعی باشد. امام علی(ع) کشته عدالت است و تنها کسی که توانست به تمام معنا اسلام را پیاده کند، امام علی(ع) بود.

موسوی بجنوردی ادامه داد: خدا را شکر نظام جمهوری اسلامی پیرو امام علی(ع) است. ما امروز در تمام مسائل دنباله‌رو مشی امیرالمؤمنین علی(ع) هستیم.

رئیس پژوهشکده موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در پایان با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی بر اساس عدالت، کتاب و سنت استوار است، اظهار کرد: امیدواریم حزب مردم‌سالاری به تمام معنا عینیت داشته باشد؛ چراکه مردم‌سالاری حقیقت اسلام است.