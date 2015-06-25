هیچکس حق ندارد ترکیه را در ردیف تروریستها قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان عصر دیروز در مراسم افطاری که در شهر استانبول برگزار شده بود با اشاره به تحولات مرزی ترکیه و سوریه گفت: هیچکس حق ندارد ترکیه را در ردیف تروریسم قرار دهد.

اردوغان افزود: ما حمله داعش به شهر کوبانی را به شدت محکوم می کنیم، ما بلافاصله بعد از وقوع این حمله تمام شهروندان مجروح سوری را پذیرفتیم و حدود ۱۳۰ مجروح جهت مداوا به بیمارستان های ما منتقل شدند.

وی ادامه داد: بعد از این حمله وحشیانه اعضای حزب سیاسی طرفدار سازمان جدایی طلب پ.ک.ک (با اشاره به حزب دمکراتیک خلق) حملات را علیه ما شروع کردند که هدف آنها بدنام کردن و تبلیغات منفی علیه ماست، آنها هیچکدام از اصول و مبانی اخلاقی را رعایت نمی کنند و در تلاشند از طریق اتهامات بی اساس ملت ما را تحریک کنند.

رئیس جمهوری ترکیه گفت: ما در حال حاضر شاهد اجرای سیستم جدید سایکس پیکو به ویژه در مرزهای جنوبی خود هستیم، چرا که نمی توان عوامل حوادث سوریه و عراق را صرفا داخلی دانست، ما شاهد تلاش ها برای ترسیم نقشه آینده کل منطقه از جمله کشور خود از طریق طرح هایی هستیم که به طور کلی با تاریخ و ترکیب جوامع منطقه درتعارض است.

تلویزیون سوریه امروز اعلام کرد تروریست های داعش که هم اکنون با نیروهای کرد در کوبانی درگیر شده اند از مرزهای ترکیه وارد این شهر شده اند.

بنا بر اعلام رسانه های خارجی، داعشی ها که سال گذشته میلادی شهر کوبانی را اشغال و پس از چند ماه مقاومت مردم سوریه ناگزیر به عقب نشینی از این شهر شده بودند امروز بار دیگر به کوبانی یورش بردند و هم اکنون با نیروهای کرد سوریه درگیر شده اند.