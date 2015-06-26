تمرین سفر به قمر مشتری در قطب جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، «اروپا» قمر پوشیده از یخ مشتری به شمار می آید که دانشمندان حدس می زنند در زیر این لایه یخ زده اقیانوسی عظیم وجود داشته باشد. از آن گذشته گمان می رود در این اقیانوس حیات وجود داشته باشد و شاید هم نه و برای اینکه اطمینان خاطری در این زمینه فراهم شود تنها راه، نفوذ به این اقیانوس در دل لایه یخ زده به وسیله یک سیستم روباتیک است.

ناسا در نظر دارد که در دهه بعدی مأموریتی به سوی «اروپا» انجام دهد و طی آن کاوشگر روباتیکی را به اعماق اقیانوس پنهان این جرم فضایی ارسال کند.

اما برای اینکه این مأموریت با موفقیت کامل انجام شود، اینجا و بر روی زمین و البته در یکی از سردترین نقاط آن یعنی قطب جنوب تیمی از دانشمندان تلاش می کنند تا همان تکنیک هایی را مورد آزمایش قرار دهند که قرار است در جریان اکتشاف در «اروپا» به کار گرفته شود.

به عقیده دانشمندانی که این پروژه را هدایت می کنند، شاید در ظاهر «اروپا» مکانی بیگانه به نظر بیاید اما تنها کافی است چند هزار کیلومتر به سمت جنوب حرکت کرده و با رسیدن به قطب جنوب و قرار گرفتن در محیط سرد و خشن آن دریابیم که در زمین هم مکانهای به ظاهر بیگانه وجود دارد.

دانشمندان در این پروژه کاوشگر کوچکی موسوم به Icefin را روانه اعماق آبهای سرد زیر لایه یخ زده قطب جنوب کرده تا دریابند که دقیقا چه چیزی در آن زیر قرار دارد.