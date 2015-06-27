استانها موظف به برگزاری جشنواره های گردشگری در تابستان شدند

ابراهیم لاریجانی به خبرنگار مهر گفت: یکی از محورهای طرح ساماندهی و ارتقای خدمات سفر ویژه تابستان ۹۴ برگزاری حداقل یک رویداد فرهنگی و گردشگری در استانهاست. به همین منظور به تمام اداره های کل میراث فرهنگی در استانها این موضوع را ابلاغ کردیم.

وی افزود: رویدادهای فرهنگی و گردشگری استان باید بتواند جاذبه های گردشگری و توانمندی های هر استان را معرفی کند این توانمندی می تواند در همه زمینه ها از جمله ورزش، موسیقی، لباس محلی و حتی تولیدات استان باشد.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر تصریح کرد: هر استان باید حداقل یک جشنواره برگزار کند و برخی از استانها ۳ یا ۵ جشنواره در نظر گرفته اند.

تهیه تقویم رویدادهای گردشگری تابستانه تا هفته آینده

لاریجانی از تهیه تقویم رویدادهای گردشگری تا هفته آینده خبر داد و گفت: این تقویم مخصوص رویدادهای گردشگری تابستان است که به تمام دفاتر خدمات مسافرتی داده می شود و در نشریات و پوسترها نیز برنامه های آن اعلام خواهد شد تا حداقل مردم بدانند به عنوان مثال اگر در تابستان به استان آذربایجان شرقی می روند، هفته آخر در شهرستان بناب این استان، جشنواره کباب بناب برگزار می شود و می توانند در کنار استفاده از جاذبه های گردشگری این استان در چنین جشنواره ای نیز شرکت کنند.