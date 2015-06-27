به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه «هنرهای قرآنی: اصول و مبانی هنر تذهیب(۲)» با حضور سلیمان سعیدآبادی از روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ساعت ۱۴ تا ۱۶ طی چهار جلسه در پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این كارگاه می‌توانند به پژوهشکده هنر به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از خیابان امام خمینی، کوچه شهید حسن سخنور، پلاک ۲۹ مراجعه کنند.

سلیمان سعید آبادی سنبلی متولد ۱۳۴۴ تهران است. وی عضو هیأت علمی دانشگاه سوره و نفر اول ششمین بینال نگارگری اسلامی ایران رشته تذهیب قرآنی است. سعیدآبادی علاوه بر تدریس و پژوهش و ارائه مقالات علمی در زمینه تذهیب، دبیری علمی نهمین بینال نگارگری اسلامی ایران و هشتمین بینال نگارگری ملی ایران را نیز در كارنامه هنری خود دارد.

برگزاری كارگاه‌ها و وركشاپ‌های متعدد در زمینه تذهیب و نگارگری در داخل و خارج از كشور از جمله برگزاری ورکشاپ در آرت گالری تورنتو و دانشگاه کارلتون اوتاوا از دیگر فعالیت‌های نامبرده است.

نمایش آثار طاهر خوشنویس در موزه هنرهای دینی امام علی(ع)



۲۳۶ اثر خوشنویسی استاد فقید میرزا طاهر تبریزی ملقب به طاهر خوشنویس در روزهای هشتم تیر تا هشتم مرداد، در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) روی دیوار خواهد رفت.

میرزا طاهر تبریزی معروف به طاهر خوشنویس یکی از استادان و هنرمندان کاتب قرآن کریم است که در طول حیاتش بار‌ها قرآن را کتابت کرد و بسیاری از استادان وی را عامل روشن ماندن چراغ خط نسخ می‌‌دانند.

در این نمایشگاه مجموع آثار خوشنویسی طاهر تبریزی که شامل کتابت قرآن کریم و دعاهای مرتبط است به همراه لوازم شخصی و آثار چاپی وی به نمایش در می‌آید.

آیین گشایش این نمایشگاه با حضور رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمود صلاحی و هنرمندان هنرهای سنتی ساعت ۱۸:۳۰ در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در خیابان ولی‌عصر(عج)، بالاتر از شهید دستگردی(ظفر)، روبه‌روی نیایش، بلوار اسفندیار، شماره ۳۵ واقع است.

علاقمندان می‌توانند از ۸ تیر تا ۸ مرداد به جز روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب از این نمایشگاه بازدید کنند.