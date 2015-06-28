شش سرنشین یک لنج تجاری در آب های ساحلی امارات نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، ایوب خادمی ضمن اعلام این خبر افزود: شناور تجاری مذکور ۷۵ تن محموله میوه و تره بار را از بندر لنگه به مقصد بندر دبی جابجا می کرد که به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و بی توجهی نسبت به اخطاریه های هواشناسی، از رسیدن به مقصد بازماند.

وی ادامه داد: ناخدای این لنج با همراهی ۵ تن سرنشین صبح روز جمعه(پنجم تیرماه) عازم کشور امارات می شوند اما تلاطم شدید دریا و وضعیت بد جوی باعث می شود تا در فاصله ۱۰ مایلی بندر دوبی، دچار سانحه آبگرفتگی شوند.

معاون عملیات دریایی و بندری اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه یادآور شد: هر چند این لنج به علت آبگرفتگی شدید غرق می شود و به اعماق دریا فرو می رود اما هیچ کدام از سرنشینان آن آسیب نمی بینند.

به گفته وی ، هر شش سرنشین لنج که پس از غرق شدن شناور، در جان پناه (لایف رفت) بودند، پس از ۷ ساعت سرگردانی روی دریا با کمک یک فروند لنج عبوری ایرانی نجات یافته و در صحت و سلامت کامل از طریق همین شناور به بندر لنگه منتقل می شوند.

خادمی ضمن بیان این مطلب که به رغم هشدارهای صورت گرفته از سوی برج کنترل بندر در خصوص نامساعد بودن شرایط جوی در خلیج فارس و اعلام محدودیت تردد، لنج سانحه دیده اقدام به سفر کرده بود، از ناخداهای شناورهای سنتی خواست تا در شرایط نامساعد جوی به هیچ وجه تردد نکنند و ضمن رعایت توصیه ها و اخطاریه های هواشناسی، صبور باشند.

این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: همه لنج ها حتما باید مجهز به تجهیزات ایمنی و نجات باشند.