افزایش سرانه فضای سبز ساکنان غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال بافرانی گفت: طبق استانداردهای شهری سرانه فضای سبز به ازای هر شهروند در شهر تهران ۱۷ متر مربع است که این رقم در منطقه ۲۱ به ۴۸ متر مربع ارتقا یافته که در حدود سه برابر بیشتر از استاندارد شهری است.

وی افزود: توسعه فضای سبز در منطقه ۲۱ ، طی ۳ سال اخیر از ۵۳۰ هکتار به ۷۸۰ هکتار رسیده است که این افزایش در راستای برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران در حوزه مدیریت شهری صورت گرفته که طبق این برنامه و تا پایان سال ۹۷ در صورت تأمین منابع آبی ، سرانه فضای سبز در منطقه باید به ازای هر شهروند به ۵۹ متر مربع افزایش یابد .

بافرانی در ادامه با اشاره به کمبود منابع آبی در این منطقه اظهار داشت: اولویت در منطقه ۲۱ ، تأمین منابع آبی برای توسعه فضای سبز از طریق ایجاد زیر ساخت های لازم در خصوص شبکه های آبرسانی و تکمیل آن است تا به اهداف ۵ ساله دوم شهرداری تهران جهت توسعه و ارتقای سرانه فضای سبز شهری برسیم .