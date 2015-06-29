به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مدولباس این مؤسسات شامل تولیدکنندگان چادر، پوشش سر، عرضهکنندگان چادر و عرضه کنندگان پارچههای حجاب و اقلام و ملزومات حجاب است. این نمایشگاه همواره مورد استقبال عموم مردم واقع شده و نظرسنجیهای گذشته حاکی از تأثیر برپایی این نمایشگاه در ارتقاء میزان عفاف و حجاب در جامعه و همچنین امکان دسترسی مناسب به اقلام و ملزومات حجاب را فراهم ساخته است.
در مجموع تا کنون ۹ نمایشگاه بزرگ عفاف و حجاب توسط کارگروه ساماندهی مدولباس برپا شده است.
بخش عفاف و حجاب نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم تا پایان ماه مبارک رمضان در محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار میشود.
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