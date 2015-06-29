به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقالات باشگاه استقلال، گفت: روند مذاکرات برای جذب بازیکن بسیار خوب بوده است. ما توانسته‌ایم چهار بازیکن لیگ برتری را جذب کرده و به دنبال جذب دو بازیکن دیگر تا پایان وقت امروز هستیم.

وی درباره حضور مهدی رحمتی در استقلال افزود: جلسه خوبی با او داشتیم و خیلی زود با او به توافق رسیدیم و او امروز در تمرین حضور پیدا خواهد کرد.

مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا با رحمتی به خاطر فصل گذشته مشکل داشته‌اید یا خیر؟ گفت: هیچ مشکلی با او نداشتم و حتی وقتی با او صحبت کردم، اصلاً راجع به گذشته بین ما صحبتی صورت نگرفت.

نظری جویباری در خصوص امید ابراهیمی گفت: ابراهیمی چند بار با ما قرار گذاشته که با او صحبت کنیم که متاسفانه هر بار قرارش را کنسل کرده و هنوز نتوانستیم مفصل با او صحبت کنیم.

وی در خصوص وضعیت خسرو حیدری، افزود: جلسه بسیار خوبی با خسرو داشتیم و وی نهایت همکاری را با ما انجام داد و از بابت حضورش در استقلال مشکلی نخواهیم داشت.

مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال در خصوص وضعیت جذب جواد نکونام، افزود: نکونام یکی از گزینه‌های پرویز مظلومی است و به دنبال این هستیم تا بتوانیم او را نیز جذب کنیم.

نظری جویباری درباره جذب مسعود حسن‌زاده نیز گفت: مشکل رضایتنامه حسن‌زاده قابل حل است اما مبلغ درخواستی او بسیار بالاست و ما توان چنین پرداختی را نداریم.

وی در خصوص هاشم بیگ‌زاده خاطر نشان کرد: امروز با بیگ‌زاده جلسه داریم و با او صحبت خواهیم کرد.

نظری جویباری در رابطه با وضعیت کرار نیز گفت: با مدیر برنامه‌های کرار جلسه داشتیم و او با ما قرارداد دارد و اگر می‌خواهد از باشگاه استقلال برود، باید مبلغی را به ما پرداخت کرده و از تیم ما جدا شود. اما در حال حاضر او بازیکن تیم ماست و بدون دریافت رضایتنامه از باشگاه استقلال نمی‌تواند جایی دیگر برود.

مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال در خصوص حضور سید جلال حسینی، گفت: هیچ صحبتی با من در خصوص جذب سید جلال حسینی نشده و من از این موضوع بی‌خبر هستم.

وی صحبت‌های فخرالدینی در روز گذشته را بسیار بی‌منطق توصیف کرد و افزود: فخرالدینی باید منطقی صحبت کند. او بازیکن ماست و با ما قرارداد دارد و هر تیمی که بخواهد برود، باید از ما رضایتنامه دریافت کند.

نظری جویباری تاکید کرد: ما به زور بازیکنی را نزد خود نگه نمی‌داریم و او هر جا که می‌خواهد برود اول باید رضایتنامه بگیرد و بعد از تیم ما برود.

مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال در پایان خاطر نشان کرد: فخرالدینی باید در گفته‌هایش تفکر بیشتری داشته باشد و حرفی را نزند که بعداً نتواند جوابگو باشد.