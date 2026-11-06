https://mehrnews.com/x3dxnV ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ کد مطلب 7002193 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ ۲۵۱ شب پایداری و مقاومت در زاهدان زاهدان - مردم شهر زاهدان در دویست پنجاه و یکمین شب از شهادت رهبر شهید تجمع برگزار کردند. دریافت 42 MB کد مطلب 7002193 کپی شد مطالب مرتبط انتقاد امام جمعه زاهدان از عملکرد شهرداری، کیفیت نان و ضعف نظارت بازار همافزایی پنج استان برای بهبود خدمات بنیاد مسکن به محرومان جنوب شرق دویست و پنجاه و یکمین قرار شبانه مردم رشت همراه با نماز استغاثه کشف بیش از ۲۱ کیلوگرم تریاک در محورهای مواصلاتی زاهدان برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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