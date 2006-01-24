مركل به دنبال حل موضوع هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، به نوشته اين روزنامه اتريشي ، " آنجلا مركل " صدراعظم آلمان پس از سفر به فرانسه به منظور ديدار و گفتگو با " ژاك شيراك " رئيس جمهوري اين كشور در نظر دارد سفري به اسرائيل داشته باشد .

" مركل " در ديدار با " شيراك " پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران به گفتگو و تبادل نظر نشست؛ صدراعظم آلمان در اين ديدار خاطر نشان كرد كه در قبال پرونده هسته اي ايران بايد گام به گام پيش رفت .

صدراعظم آلمان همچنين با اشاره به نشست آتي آژانس بين المللي انرژي اتمي براي رسيدگي به موضوع هسته اي ايران تصريح كرد : اميدواريم كه مذاكرات آتي بتواند نتيجه قابل قبولي براي ايران و جامعه بين الملل در پي داشته باشد .

استاندارد افزود : صدراعظم آلمان با محور قرار دادن موضوع هسته اي ايران در ديدارها و گفتگوهاي مختلف خود نشان داده كه به نوعي در صدد حل موضوع هسته اي ايران است .

صدراعظم آلمان همچنين قرار است اواخر هفته با سفر به تل آويو در ديدار با مقامات منطقه پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران نيز به گفتگو بنشيند .

اين روزنامه اتريشي در ادامه نوشت : صدراعظم آلمان در گفتگوهاي جداگانه حضوري يا تلفني خود با مقامات ارشد كشورهاي داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل براي حل و فصل پرونده هسته اي ايران تلاش مي كند .

" مركل " همچنين قصد دارد تا زمان برگزاري نشست ويژه آژانس بين المللي انرژي اتمي رايزني هايي را درباره فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي نشست مذكور فراهم كند .

استاندارد در پايان نوشت : آلمان يكي از سه كشور اروپايي مذاكره كننده با ايران همواره خواهان ايفاي نقش محوري در حل موضوع هسته اي اين كشور شد.