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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۵۹

استاندارد اعلام كرد :

مركل به دنبال حل موضوع هسته اي ايران

مركل به دنبال حل موضوع هسته اي ايران

به نوشته روزنامه استاندارد، صدراعظم آلمان در سفرهاي پي در پي خود به مناطق مختلف در صدد حل موضوع هسته اي ايران است .

به گزارش خبرگزاري مهر، به نوشته اين روزنامه اتريشي ، " آنجلا مركل " صدراعظم آلمان پس از سفر به فرانسه به منظور ديدار و گفتگو با " ژاك شيراك " رئيس جمهوري اين كشور در نظر دارد سفري به اسرائيل داشته باشد .

" مركل " در ديدار با " شيراك " پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران به گفتگو و تبادل نظر نشست؛ صدراعظم آلمان در اين ديدار خاطر نشان كرد كه در قبال پرونده هسته اي ايران بايد گام به گام پيش رفت .

صدراعظم آلمان همچنين با اشاره به نشست آتي آژانس بين المللي انرژي اتمي براي رسيدگي به موضوع هسته اي ايران تصريح كرد : اميدواريم كه مذاكرات آتي بتواند نتيجه قابل قبولي براي ايران و جامعه بين الملل در پي داشته باشد .

استاندارد افزود : صدراعظم آلمان با محور قرار دادن موضوع هسته اي ايران در ديدارها و گفتگوهاي مختلف خود نشان داده كه به نوعي در صدد حل موضوع هسته اي ايران است .

صدراعظم آلمان همچنين قرار است اواخر هفته با سفر به تل آويو در ديدار با مقامات منطقه پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران نيز به گفتگو بنشيند .

اين روزنامه اتريشي در ادامه نوشت : صدراعظم آلمان در گفتگوهاي جداگانه حضوري يا تلفني خود با مقامات ارشد كشورهاي داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل براي حل و فصل پرونده هسته اي ايران تلاش مي كند .

" مركل " همچنين قصد دارد تا زمان برگزاري نشست ويژه آژانس بين المللي انرژي اتمي رايزني هايي را درباره فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي نشست مذكور فراهم كند .

استاندارد در پايان نوشت : آلمان يكي از سه كشور اروپايي مذاكره كننده با ايران همواره خواهان ايفاي نقش محوري در حل موضوع هسته اي اين كشور شد.  

کد مطلب 281638

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