سرهنگ پاسدار حکمیان: تاریخ روزهای حماسی قشم باید با هنر روایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از هنرمندان، فرهیختگان و فعالان فرهنگی دهمین رویداد فرهنگی و هنری «به رنگ هنر» با موضوع «جهاد تبیین» در سالن مرکز رشد قشم برگزار شد.

سرهنگ پاسدار محمد حکمیان در این مراسم با اشاره به سابقه ۱۰ ساله برگزاری رویداد «به رنگ هنر»، اظهار کرد: این رویداد متعلق به فرد یا مجموعه خاصی نیست و تداوم آن نتیجه همراهی نهادهای انقلابی، مسئولان و جامعه هنری است.

وی ضمن قدردانی از دست اندرکاران دهمین دوره این رویداد بر ضرورت مشارکت و همراهی بیشتر برای برگزاری باشکوه یازدهمین دوره «به رنگ هنر» تأکید کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه قشم با اشاره به مسئولیت سنگین هنرمندان در شرایط کنونی، افزود: هنرمندان قشمی باید تاریخ روزهای پرحادثه و حماسی کشور را روایت کنند، چرا که اگر روایت درست و به موقع از سوی هنرمندان شکل نگیرد، دیگران روایت خود را بر این وقایع تحمیل خواهند کرد.

حکمیان، تصریح کرد: قلم، صدا و هنر هنرمندان باید بتواند ابعاد مختلف حوادث اخیر را به تصویر بکشد و آثاری ماندگار از حضور مردم، ایثار و فداکاری شهدا خلق کند.

وی با تأکید بر ضرورت پرداختن به زندگی و حماسه شهدای شاخص از جمله شهید منصوری، شهدای نخل گل و شهدای جزیره هنگام، گفت: روایت وحدت و حضور حماسی مردم نیز بخشی از مأموریت فرهنگی و هنری امروز است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه قشم جهاد تبیین را از مهم‌ترین عرصه‌های فعالیت هنرمندان دانست و خاطرنشان کرد: موضوع انسجام ملی و وحدت باید در تولیدات هنری مورد توجه جدی قرار گیرد و هنرمندان با استفاده از قالب‌هایی همچون شعر، کلیپ و دیگر آثار هنری روایت‌هایی اثرگذار و جذاب برای جامعه ارائه کنند.

حکمیان در پایان از هنرمندان، فرهیختگان، مسئولان، دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد و خانواده‌های شهدا قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد: یازدهمین دوره «به رنگ هنر» با مشارکت گسترده‌تر جامعه فرهنگی و هنری برگزار شود.