  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۲۸

چمران:

470 هزار واحد مسكوني فرسوده در تهران وجود دارد

470 هزار واحد مسكوني فرسوده در تهران وجود دارد

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان اين مطلب كه 470 هزار واحد مسكوني فرسوده در پايتخت داريم ، گفت: وزارت كشور در ابلاغ حريم جديد مصوب شهر تهران تعلل كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس مهدي چمران در دويست و ششمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به گزار‌شهاي مطرح شده درباره طرح جامع ساماندهي شهر تهران افزود: حريم شهر تهران در دوره فعاليت احمدي نژاد به عنوان شهردار تهران و دولت گذشته تعيين شده اما وزارت كشور هنوز اين حريم مصوب قانوني را ابلاغ نكرده است.

وي تصريح كرد: در نظر گرفتن شاخص ارتقاي ساخت ‌و ساز به عنوان فاكتور اصلي تعيين شاخص جمعيتي كاملا اشتباه است و ساخت ‌و ساز عامل رشد جمعيت نيست.

رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه ساخت و ساز در مناطق 21 و 22 پايتخت بر اساس طرح جامع ساماندهي شهر تهران مصوب سال 1370 صورت گرفته است ، گفت: قطعا با ابلاغ حريم جديد شهر تهران، ساكنان اين مناطق با مشكلات جدي مواجه خواهند شد.

چمران افزود: نبايد سياستهاي شهري به دنبال خالي نگهداشتن مناطق 21 و 22 باشد ، زيرا تجربه نشان داده پتانسيل جذب جمعيت شهرهاي همسايه به تهران بسيار بالاست.

وي همچنين با اشاره به وجود 470 هزار واحد مسكوني فرسوده در تهران گفت: مسائل مطرح شده در شوراي شهر تهران در بحث ساخت و ساز منوط به احداث بناهاي مسكوني نيست.

 

کد مطلب 281867

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها