470 هزار واحد مسكوني فرسوده در تهران وجود دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس مهدي چمران در دويست و ششمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به گزار‌شهاي مطرح شده درباره طرح جامع ساماندهي شهر تهران افزود: حريم شهر تهران در دوره فعاليت احمدي نژاد به عنوان شهردار تهران و دولت گذشته تعيين شده اما وزارت كشور هنوز اين حريم مصوب قانوني را ابلاغ نكرده است.

وي تصريح كرد: در نظر گرفتن شاخص ارتقاي ساخت ‌و ساز به عنوان فاكتور اصلي تعيين شاخص جمعيتي كاملا اشتباه است و ساخت ‌و ساز عامل رشد جمعيت نيست.

رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه ساخت و ساز در مناطق 21 و 22 پايتخت بر اساس طرح جامع ساماندهي شهر تهران مصوب سال 1370 صورت گرفته است ، گفت: قطعا با ابلاغ حريم جديد شهر تهران، ساكنان اين مناطق با مشكلات جدي مواجه خواهند شد.

چمران افزود: نبايد سياستهاي شهري به دنبال خالي نگهداشتن مناطق 21 و 22 باشد ، زيرا تجربه نشان داده پتانسيل جذب جمعيت شهرهاي همسايه به تهران بسيار بالاست.

وي همچنين با اشاره به وجود 470 هزار واحد مسكوني فرسوده در تهران گفت: مسائل مطرح شده در شوراي شهر تهران در بحث ساخت و ساز منوط به احداث بناهاي مسكوني نيست.