به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نیروهای امنیتی مصر امروز سه شنبه در سالروز حوادث ۳۰ ژوئن در میادین مهم این کشور به حالت آماده باش درآمدند.

بر اساس این گزارش، آماده باش نیروهای امنیتی مصر در مناطق حساس این کشور به دنبال فراخوان های جمعیت اخوان المسلمین برای تظاهرات ضد دولتی مردم در این روز صورت گرفته است.

در همین ارتباط یک منبع آگاه در وزارت کشور مصر تصریح کرد: با هرگونه تظاهرات غیر قانونی و ارتکاب اقدامات خشونت آمیز در کشور در این روز به شدت برخورد خواهد شد.

منابع مصری اعلام کردند که تدابیر امنیتی در اطراف زندان هایی که رهبران جمعیت اخوان المسلمین در آنجا به سر می برند، تشدید شده اند.

این تحولات در حالی است که «هشام برکات» روز گذشته در یک انفجار تروریستی در منطقه «نصر» قاهره ترور شد.

گفتنی است، در روز ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر توسط ارتش این کشور از پست خود عزل و به زندان منتقل شد.