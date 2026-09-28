به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند یکشنبه شب در نشست با بخشدار خارگ که مدیرکل حراست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز حضور داشت، با اشاره به اینکه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن به ساکنان جزیره خارگ پرداخت خواهد شد، افزود: با هدف اجرای طرح خانه امید، برای متقاضیان دهک‌های درآمدی یک تا چهار، علاوه بر پرداخت این تسهیلات، به ازای هر واحد مسکونی ۳۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض نیز اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر میزان کارمزد تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی را ۵ درصد با بازپرداخت ۲۰ ساله عنوان کرد و افزود: کمکهای بلاعوض درنظر گرفته شده از محل اعتبارات حساب ۱۰۰ امام (ره) و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت تأمین می‌شود و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای این طرح گفت: برای تسهیل امور و تسریع در خدمت‌رسانی به متقاضیان، نماینده بنیاد مسکن استان در بخشداری یا شهرداری خارگ مستقر خواهد شد تا فرآیند پیگیری و انجام امور مربوط به متقاضیان در محل انجام شود.

تقویت بنیان‌های جمعیتی

بخشدار خارگ نیز در این نشست با قدردانی از همراهی و همکاری بنیاد مسکن استان در جریان جنگ تحمیلی و رسیدگی به مسائل این جزیره، گفت: دستور فوری مدیرکل بنیاد مسکن استان برای پرداخت کمک‌های بلاعوض به واحدهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی در جزیره خارگ، در جریان سفر امروز به این جزیره، اقدامی قابل تقدیر و نشان‌دهنده نگاه مسئولانه و جهادی این مجموعه به مسائل مردم است.

نگهدار حسین‌پور با تأکید بر اهمیت استمرار حمایت‌های بنیاد مسکن از جزیره خارگ گفت: حمایت‌ها و اقدامات مؤثر بنیاد مسکن در زمینه آبادانی و تأمین مسکن مقاوم، می‌تواند نقش مهمی در ماندگاری ساکنان و تقویت بنیان‌های جمعیتی این جزیره داشته باشد.