خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: سید جواد نصرالله، فرزند شهید سید حسن نصرالله، در گفت‌وگویی با وبگاه العهد از ویژگی‌های شخصیتی، سبک زندگی، نگاه دینی، شیوه رهبری و ارتباط پدرش با مردم، خانواده‌های شهدا و نیروهای مقاومت سخن گفت و به روایت ماه‌های پایانی زندگی ایشان پرداخت.

آزمون الهی و ضرورت استقامت

سید جواد نصرالله با اشاره به مفهوم آزمایش الهی گفت انسان‌ها در طول زندگی با آزمون‌هایی مواجه می‌شوند که می‌تواند برای پالایش، اصلاح و آشکار شدن میزان استقامت آنان باشد.

وی با اشاره به دعای «یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک» تأکید کرد که انسان نباید خود را از آزمایش‌های الهی مصون بداند. وی افزود که برخی آزمون‌ها برای زدودن ناخالصی‌ها و برخی برای آشکار شدن نقاط ضعف انسان است.

سید حسن نصرالله چگونه به پیروزی اطمینان داشت؟

سید جواد نصرالله در ادامه با اشاره به نگاه پدرش به آینده مقاومت گفت سید حسن نصرالله معتقد بود خداوند پیروزی را نصیب کسانی می‌کند که در مسیر خود صادق و ثابت‌قدم باشند.

وی با یادآوری سخنان پدرش در ماه‌های پایانی زندگی گفت سید حسن نصرالله احتمال طولانی شدن نبرد را منتفی نمی‌دانست و از امکان ادامه جنگ برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها سخن می‌گفت، اما در عین حال افق پیروزی را روشن می‌دید.

به گفته سید جواد نصرالله، این نگاه صرفاً حاصل یک محاسبه یا پیش‌بینی معمولی نبود، بلکه به «بصیرت» سید باز می گشت. وی گفت وقتی قلب انسان از ناخالصی‌ها پاک شود، خداوند می‌تواند نوعی بصیرت به او عطا کند که فراتر از محاسبات عادی است.

توجه ویژه به محرومان و حفظ کرامت نیازمندان

فرزند سید حسن نصرالله در بخش دیگری از این گفت‌وگو به توجه پدرش به فقرا، نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر اشاره کرد و گفت او در این زمینه از سیره امام علی(ع) تأثیر گرفته بود.

به گفته وی، سید حسن نصرالله در زمینه حمایت از ایتام، کمک به نیازمندان و تأمین هزینه‌های درمانی افراد، پیگیری جدی داشت و در مواردی نیز دستور می‌داد مشکلات مردم پیش از آنکه آنان مجبور شوند برای دریافت کمک به صورت علنی درخواست کنند، حل شود.

سید جواد نصرالله گفت برای پدرش مسئله فقط کمک مالی نبود، بلکه حفظ کرامت افراد اهمیت زیادی داشت. او نمی‌خواست فرد نیازمند برای بیان مشکل خود در برابر دیگران احساس تحقیر کند.

وی این ویژگی را یکی از برجسته‌ترین ابعاد شخصیت پدرش دانست و از آن با مفاهیمی همچون رحمت و رحمانیّت یاد کرد.

مسئولیت‌های بزرگ و افزایش ظرفیت انسانی

سید جواد نصرالله در ادامه با اشاره به مسئولیت‌های گسترده‌ای که پدرش در طول سال‌های فعالیت خود برعهده داشت، گفت هرچه مسئولیت انسان بیشتر می‌شود، ظرفیت روحی، فکری و معنوی او نیز باید افزایش پیدا کند.

وی با استفاده از مثال خانواده توضیح داد که ظرفیت فردی که مسئولیت یک فرزند را برعهده دارد با کسی که مسئولیت چند فرزند، نوه‌ها یا یک مجموعه بزرگ را بر دوش دارد، یکسان نیست. مسئولیت‌های سید حسن نصرالله نیز به تدریج گسترده‌تر شد و همین مسئله ظرفیت‌های مختلف شخصیتی او را توسعه داد.

وعده الهی؛ مبنای اطمینان در جنگ ۲۰۰۶

سید جواد نصرالله با یادآوری جنگ سال ۲۰۰۶ گفت در آن زمان برای او این سؤال مطرح بود که چگونه سید حسن نصرالله با وجود نامشخص بودن زمان و نتیجه جنگ، از پیروزی سخن می‌گوید.

وی گفت پاسخ پدرش به وعده‌های الهی مربوط بود؛ از جمله آیاتی که بر خلف وعده نکردن خداوند، یاری مؤمنان و دفاع خداوند از کسانی که ایمان آورده‌اند تأکید دارند.

سید جواد نصرالله گفت همین نگاه باعث شد او نیز نسبت به وعده الهی اطمینان پیدا کند و متوجه شود که اطمینان پدرش تنها بر اساس محاسبات مادی و نظامی شکل نگرفته بود.

جوانان و پیشاهنگان حزب الله؛ نسلی برای آینده

وی در ادامه از ارتباط نزدیک سید حسن نصرالله با پیشاهنگان و مدارس مهدوی سخن گفت و افزود پدرش کودکان و نوجوانان را بخش مهمی از آینده جامعه می‌دانست.

به گفته سید جواد نصرالله، سید حسن نصرالله معتقد بود جوانان باید هم از نظر آموزشی و هم از نظر فکری و دینی تربیت شوند و به همین دلیل توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های مربوط به کودکان و نوجوانان داشت.

وی به ماجرای خانه‌ای اشاره کرد که در مقطعی در اختیار سید حسن نصرالله قرار گرفته بود، اما او دستور داد این خانه به پیشاهنگان واگذار شود.

ساده‌زیستی و بی‌اعتنایی به دارایی‌های شخصی

سید جواد نصرالله درباره سبک زندگی پدرش نیز گفت سید حسن نصرالله علاقه‌ای به مسائل مالی و دارایی‌های شخصی نداشت و امکانات مادی را بیشتر به عنوان ابزار انجام مسئولیت‌های خود می‌دید.

وی افزود که پدرش علاقه خاصی به خانه و خودرو به عنوان مظاهر زندگی شخصی نداشت و تلاش می‌کرد امکانات در مسیر فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته او، سید حسن نصرالله بر پرهیز از غرق شدن در مادیات تأکید داشت و توجه اصلی او به مسئولیت‌هایی بود که برعهده گرفته بود.

جهاد، تمام زندگی سید حسن نصرالله بود

فرزند سید حسن نصرالله در بخش دیگری از گفت‌وگو اظهار داشت که «تمام زندگی» پدرش با جهاد و مقاومت پیوند داشت. وی گفت سید حسن نصرالله حتی زمانی که امکان حضور مستقیم در برخی مناطق را نداشت، ارتباط خود را با میدان حفظ می‌کرد و جزئیات تحولات را دنبال می‌کرد.

به گفته سید جواد نصرالله، پدرش در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حتی پزشکی اطلاعات گسترده‌ای داشت و شناخت خود را از مسائل از سطح جامعه و میدان آغاز می‌کرد. او همچنین تأکید کرد که سید حسن نصرالله خود را جدا از مردم نمی‌دانست و ارتباطش با اقشار مختلف جامعه را حفظ کرده بود.

مطالعه و تحصیل تا پایان زندگی

سید جواد نصرالله در ادامه از علاقه فراوان پدرش به کتاب و مطالعه سخن گفت و اظهار داشت سید حسن نصرالله کتاب‌های متعددی را در موضوعات مختلف مطالعه می‌کرد و حافظه خوبی برای مطالب خوانده‌ شده داشت. سید حسن نصرالله تا پایان زندگی به تحصیل ادامه داد و علاوه بر مطالعات حوزوی، موضوعات مختلف علمی و دانشگاهی را نیز دنبال می‌کرد.

به گفته سید جواد نصرالله، برخی علما او را در سطح اجتهاد می‌دانستند، اما خود او تأکید کرد که عنوان‌ها در برابر دانش، اخلاق و رفتار عملی اهمیت کمتری دارند.

«اشداء علی الکفار رحماء بینهم»

سید جواد نصرالله در توصیف شخصیت پدرش بر هم‌زمانی قاطعیت و رحمت تأکید کرد. سید حسن نصرالله در میدان، فرماندهی قاطع بود، اما در برخورد با محرومان، خانواده‌های شهدا، نیروهای مقاومت، جوانان و کودکان، عاطفه و دلسوزی زیادی داشت.

او افزود برای شناخت سید حسن نصرالله نباید تنها به وجه نظامی یا سیاسی او توجه کرد، بلکه ابعاد فکری، مدیریتی، انسانی و اجتماعی شخصیت او نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

سید جواد نصرالله همچنین از توجه ویژه پدرش به خانواده‌های شهدا سخن گفت و افزود خانواده‌های شهدا برای سید حسن نصرالله جایگاه ویژه‌ای داشتند.

به گفته وی، این خانواده‌ها با او نامه‌نگاری می‌کردند و درباره مسائل مختلف از جمله تحصیل و تربیت فرزندان با او مشورت می‌کردند. سید حسن نصرالله نیز نامه‌های فرزندان شهدا را می‌خواند و در مواردی برای آنان هدیه می‌فرستاد. وی خانواده‌های شهدا را یکی از پایه‌های مهم جامعه مقاومت می دانست و می گفت فداکاری آنان به این مسیر قدرت و استقامت می‌دهد.

رابطه عمیق با رهبر شهید انقلاب

یکی دیگر از محورهای این گفت‌وگو، رابطه سید حسن نصرالله با امام شهید حضرت آیت الله خامنه ای بود. سید جواد نصرالله این رابطه را عمیق توصیف کرد و گفت ارتباط پدرش با رهبر شهید انقلاب، صرفاً در چارچوب یک رابطه سیاسی یا سازمانی نبود، بلکه بر پایه سال‌ها شناخت، تجربه و باور عمیق شکل گرفته بود.

وی افزود که میان سید حسن نصرالله و امام شهید انقلاب محبت و پیوند عمیقی وجود داشت و پدرش نسبت به جایگاه رهبر انقلاب حساس بود.

به گفته سید جواد نصرالله، سید حسن نصرالله در برابر تلاش برای تقلیل این رابطه به مسائل ملی یا فرقه‌ای موضع داشت و معتقد بود جایگاه و شخصیت رهبر انقلاب باید به درستی بیان شود.

روایت روزهای پایانی زندگی شهید

سید جواد نصرالله در بخش پایانی گفت‌وگو به ماه‌های آخر زندگی پدرش پرداخت و گفت در آن دوره چند نشانه را احساس کرده بود، اما در آن زمان نمی‌خواست آنها را جدی بگیرد.

وی از یک احساس درونی درباره تاریخ ۲۷ سپتامبر نیز سخن گفت و تأکید کرد که این موضوع مبتنی بر خواب یا رؤیا نبوده است.

سید جواد نصرالله گفت پس از شهادت پدرش، نوعی آرامش درونی را تجربه کرد و این آرامش را لطف الهی دانست. به گفته او، پس از این اتفاق نگاهش به بسیاری از مسائل دنیوی تغییر کرد و احساس یقین و عزم او برای ادامه مسیر افزایش یافت.

وی درباره آخرین تماس خود با پدرش گفت این تماس مانند گفت‌وگوهای معمولی بود و خداحافظی ویژه‌ای در آن صورت نگرفت. با این حال، سید جواد نصرالله گفت سید حسن نصرالله در سال پایانی زندگی خود درباره وضعیت خانواده و خواهرانش توصیه‌ها و دستورهایی مطرح می‌کرد که پیش از آن سابقه نداشت. او افزود این رفتارها پس از شهادت پدرش برای او معنای دیگری پیدا کرد و آنها را نوعی آماده‌سازی دانست.

به گفته سید جواد نصرالله، خانواده نیز خبر شهادت سید حسن نصرالله را مانند بسیاری دیگر از مردم از طریق تلویزیون دریافت کردند.

مسیر سید حسن نصرالله ادامه دارد

سید جواد نصرالله با اشاره به آیه «ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتاً بل أحیاء عند ربهم یرزقون» گفت باور به حیات شهدا برای او اهمیت زیادی دارد و ارتباط با شهدا را محدود به حضور فیزیکی آنان نمی‌داند.

وی در پایان بر ضرورت ادامه مسیری که سید حسن نصرالله در آن قرار داشت، تأکید کرد و گفت که شهادت نباید موجب شکستن اراده یا کنار گذاشتن مسیر شود.

سید جواد نصرالله تأکید کرد یاد پدرش باید در ابعاد مختلف فکری، انسانی، مدیریتی و جهادی حفظ شود و کسانی که پس از او باقی مانده‌اند، باید این مسیر را ادامه دهند.