یادواره شهدای روحانی شهرستان دیّر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجتالاسلام سید علی حسینی یکشنبه شب در مراسم یادواره شهدای روحانی شهرستان دیّر و گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله اظهار کرد: شهید سید حسن نصرالله شخصیتی بزرگ بود که اندیشه مقاومت را در سراسر جهان اسلام گسترش داد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، او یک مجاهد فیسبیلالله بود که یاد و خاطرهاش همواره زنده خواهد ماند.
امامجمعه دیّر با بیان اینکه شهرستان دیّر در جنگ اخیر شهدای عزیزی تقدیم نظام اسلامی کرد، تصریح کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک این عزیزان است.
وی بهطور ویژه به جایگاه شهدای روحانیت اشاره کرد و افزود: روحانیت همواره در صف مقدم دفاع از ارزشها بوده و در شهرستان دیّر نیز سه شهید روحانی گرانقدر، حجتالاسلام امینی، حجتالاسلام اندرواژ و حجتالاسلام کاظمی، با نثار خون خود بر این مدعا مهر تایید زدند.
حسینی با اشاره به پیشینه درخشان این شهرستان در تربیت علما و حوزویان، گفت: دیّر از دیرباز شهرستانی عالمپرور بوده است؛ بهگونهای که پیش از انقلاب، بخش بردخون دارای حوزه علمیه فعال بوده و امروز نیز بزرگان و علمای برخاسته از این خطه در جایجای کشور منشأ خیر و برکت هستند.
وی حضور روحانیت در کنار مردم را در تمامی عرصهها، از جمله دوران دفاع مقدس و همچنین در صحنههای حمایت از جبهه مقاومت در ماههای اخیر، چشمگیر و الهامبخش توصیف کرد و گفت: روحانیت دیّر در کنار سایر رزمندگان همواره پیشگام بوده و در این مسیر، جمعی به افتخار جانبازی نائل شده و شهدای والامقامی تقدیم انقلاب کردهاند.
در پایان این مراسم از خانواده ۳ شهید روحانی شهرستان دیّر تجلیل شد.
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