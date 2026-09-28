جنوب لبنان از هوا و زمین هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مناطق جنوبی لبنان طی بامداد امروز دوشنبه شاهد سلسله حملات هوایی رژیم صهیونیستی در کنار حملات زمینی و انفجارهای متعدد بود.

بر اساس این گزارش، جنگنده های اسرائیلی اطراف میفدون، کفرتبنیت و المنصوری، حداثا و حاریص، الخیام، میس الجبل و القنطره را بمباران کردند.

۲ حمله هوایی نیز علیه وادی زبقین لبنان صورت گرفت. همزمان حملات توپخانه ای سنگینی علیه وادی زبقین، السلوقی، حداثا، المنصوری، صریین، حولا، زوطر شرقی، الخیام، کفرتبنیت، ارنون، عیترون، حاریص و برعشیت انجام شد.

علاوه بر این نظامیان صهیونیست یک انفجار شدید در میس الجبل را رقم زدند.

پهپادهای اسرائیلی نیز در آسمان لبنان همزمان با برگزاری مراسم دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در بیروت، بقاع و مناطق جنوبی دیده می شدند.