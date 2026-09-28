شکست نوشاد برابر نفر اول رنکینگ جهانی؛ عالمیان صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز بازی های آسیایی در بخش انفرادی مردان امروز (دو شنبه ۶ مهر) برگزار شد و طی آن نوشاد عالمیان و «وانگ چوکین» نفر اول رنکینگ جهانی از چین به مصاف هم رفتند.

در این دیدار نوشاد عالمیان که رنکینگ ۳۴۴ را در اختیار دارد، با نتیجه ۴ به یک واگذار کرد.

عالمیان بعد از اینکه گیم های اول و دوم این تقابل مهم را به ترتیب ۱۱ به ۴ و ۱۱ به ۷ واگذار کرد در گیم سوم رقابت بسیاری نزدیک تری با حریف مدعی خود دنبال کرد طوریکه حتی به تساوی ۶ - ۶ و ۷ - ۷ , ۹ - ۹ رسید و حتی نوشاد به برتری ۱۰ بر ۹ هم دست یافت و درنهایت این گیم را با برتری ۱۱ بر ۹ خود تمام کرد. گیم چهارم اما با بازی یک طرفه بازیکن چینی و برتری ۱۱ بر ۴ او به پایان رسید.

در گیم پنجم نوشاد عالمیان مجدد رقابت میلیمتری با حریف مطرح خود داشت طوریکه به تساوی ۳ - ۳ هم رسید اما در نهایت نوشاد عالمیان این گیم را ۱۱ به ۶ واگذار ردو.

با شکست در مرحله نیمه نهایی، نوشاد عالمیان از صعود به فینال بازماند مدال برنز این دوره مسابقات تنیس روی میز بازی های آسیایی در بخش انفرادی را از آن خود کرد.

نوشاد عالمیان و وانگ چوکین پیش از این ۴ بار در رویدادهای مختلف به مصاف هم رفته بودند که در هر ۴ رویارویی، عالمیان متحمل شکست شده بود.

مدال برنز نوشاد عالمیان نهمین مدال برنز و سی امین مدال کاروان ایران به حساب می آید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

* نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)