قاتل درگیری خونین نوشهر کمتر از یک ساعت بعد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار کرد: در پی وقوع نزاع و درگیری میان دو تبعه افغانستانی در این شهرستان، یکی از طرفین بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

وی افزود: پس از اعلام موضوع، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، هویت عامل این درگیری مرگبار را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر ادامه داد: مأموران پلیس در عملیاتی ضربتی موفق شدند متهم را کمتر از یک ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کنند.

سرهنگ نورانی با تأکید بر برخورد قانونی با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: حفظ امنیت و آرامش مردم از اولویت‌های پلیس است و با افرادی که با ارتکاب جرم موجب ایجاد ناامنی و خدشه به آرامش عمومی شوند، برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: جزئیات بیشتر این پرونده پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد.