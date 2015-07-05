ترانه علیدوستی بازیگر سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت فیلم سینمایی «مادر قلب اتمی» به کارگردانی علی احمدزاده برای اکران اظهار کرد: خیلی برایم جالب است چون این فیلم به لحاظ داستانی مشکلی ندارد و من از اتفاقات اخیر برای این اثر تعجب میکنم.
هیچ فیلمی زیر ۷۴ دقیقه اکران نمیشود
وی افزود: نیم ساعت اصلاحیه دادن به یک فیلم، آن را از زمان قانونیاش پایینتر میآورد و این حرکت عجیبی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد است چون هیچ فیلمی زیر ۷۴ دقیقه نمیتواند اکران شود و ۳۰ دقیقه اصلاحیه دادن به نوعی نقض این حرف است.
این بازیگر تصریح کرد: نمیدانم، فکر میکنم معنای چنین اصلاحیهای این است که نمیخواهند فعلا «مادر قلب اتمی» اکران شود.
این فیلم مورد علاقه من است
علیدوستی یادآور شد: من دلیل این امر را نمیفهمم، چون از اینکه به کدام بخشها اصلاحیه خورده است، خبر ندارم. امیدوارم این فیلم اکران شود و مردم آن را ببینند. چون فیلم مورد علاقه من است و خیلی دوستش دارم.
بازیگر «آسمان زرد کم عمق» ادامه داد: «مادر قلب اتمی» فیلمی متفاوت از آثار مرسوم سینما است. این اثر فیلم عجیبی است و داستان آن ماهیت غیرواقعی دارد. یعنی رئال نیست و اگر نخواهم داستان آن را لو بدهم باید بگویم این فیلم شوخ است.
وی در پایان با اشاره به علاقهاش نسبت به ساخته احمدزاده، ابراز امیدواری کرد مشکل آن برای اکران حل شود.
به گزارش مهر، سهشنبه ۲ تیر تهیه کننده «مادر قلب اتمی» در گفتگو با مهر اعلام کرد وزارت ارشاد برای دادن مجوز نمایش به فیلم خواستار حذف ۳۰ دقیقه از اثر شده است.
فیلم سینمایی «مادر قلب اتمی» دومین ساخته بلند سینمایی علی احمدزاده بعد از «مهمونی کامی» است. ترانه علیدوستی، محمدرضا گلزار، پگاه آهنگرانی و مهرداد صدیقیان بازیگران اصلی این فیلم هستند.
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