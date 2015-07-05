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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

پاسخ به سؤالات دینی؛

کسی که در ماه رمضان مسافر بوده آیا علاوه بر قضا باید کفاره بدهد؟

کسی که در ماه رمضان مسافر بوده آیا علاوه بر قضا باید کفاره بدهد؟

کسی که در ماه رمضان مسافرت کرده تنهای قضای روزه ها بر او واجب است و کفاره ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر برخی از پرتعدادترین سؤالاتی که توسط مردم از مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی پرسیده می شود را برای آگاهی مخاطبان ارائه می کند.

سؤال: کسی که در ماه رمضان مسافرت کرده، آیا علاوه بر قضا، باید کفاره هم بدهد؟

پاسخ: همه مراجع خیر، تنهای قضای روزه ها واجب است و کفاره ندارد؛ ولی اگر قضای روزه ها را تا ماه رمضان سال بعد به تأخیر اندازد، به جهت تأخیر، باید برای هر روز، یک مد طعام کفاره بدهد۱.

پی نوشت:

۱. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۹۲۶ و ص ۹۴۷، مساله ۱۷۰۳.

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  1. مسافت شرعی برای قصد مسافرت چند کیلومتر است؟

طبق نظر مراجع عظام حضرات آیات: امام، اراکی، فاضل، گلپایگانی، صافی، بهجت، خامنه ای، نوری:

هر فرسخ شرعی= حدود ۵/۵ کیلومتر است.

۸ فرسخ= حدود ۴۵ کیلومتر است.

حضرات آیات: خویی، تبریزی، وحید، سیستانی:

هر فرسخ شرعی= حدود ۵/۵ کیلومتر است.

۸ فرسخ= تقریباً ۴۴ کیلو متر است.

حضرت آیت الله مکارم :

هر فرسخ شرعی= کمتر از ۵/۵کیلو متر است.

۸ فرسخ= حدود ۴۳ کیلو متر است.

حضرت آیت الله زنجانی:

هر فرسخ شرعی= تقریباً ۵ کیلو متر است.

۸ فرسخ = حدود ۴۰کیلو متر است. (۱)

پی نوشت ها:

۱. توضیح المسائل مراجع نماز مسافر؛ هدایه العباد، ج ۱، نماز مسافر؛

منهاج الصالحین، ج ۲، م۸۸۴؛ استفتائات، ج ۱، نماز مسافر.

کد مطلب 2851188

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