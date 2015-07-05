کسی که در ماه رمضان مسافر بوده آیا علاوه بر قضا باید کفاره بدهد؟

به گزارش خبرنگار مهر، گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر برخی از پرتعدادترین سؤالاتی که توسط مردم از مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی پرسیده می شود را برای آگاهی مخاطبان ارائه می کند.
سؤال: کسی که در ماه رمضان مسافرت کرده، آیا علاوه بر قضا، باید کفاره هم بدهد؟
پاسخ: همه مراجع خیر، تنهای قضای روزه ها واجب است و کفاره ندارد؛ ولی اگر قضای روزه ها را تا ماه رمضان سال بعد به تأخیر اندازد، به جهت تأخیر، باید برای هر روز، یک مد طعام کفاره بدهد۱.
پی نوشت:
۱. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۹۲۶ و ص ۹۴۷، مساله ۱۷۰۳.
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- مسافت شرعی برای قصد مسافرت چند کیلومتر است؟
طبق نظر مراجع عظام حضرات آیات: امام، اراکی، فاضل، گلپایگانی، صافی، بهجت، خامنه ای، نوری:
هر فرسخ شرعی= حدود ۵/۵ کیلومتر است.
۸ فرسخ= حدود ۴۵ کیلومتر است.
حضرات آیات: خویی، تبریزی، وحید، سیستانی:
هر فرسخ شرعی= حدود ۵/۵ کیلومتر است.
۸ فرسخ= تقریباً ۴۴ کیلو متر است.
حضرت آیت الله مکارم :
هر فرسخ شرعی= کمتر از ۵/۵کیلو متر است.
۸ فرسخ= حدود ۴۳ کیلو متر است.
حضرت آیت الله زنجانی:
هر فرسخ شرعی= تقریباً ۵ کیلو متر است.
۸ فرسخ = حدود ۴۰کیلو متر است. (۱)
پی نوشت ها:
۱. توضیح المسائل مراجع نماز مسافر؛ هدایه العباد، ج ۱، نماز مسافر؛
منهاج الصالحین، ج ۲، م۸۸۴؛ استفتائات، ج ۱، نماز مسافر.
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