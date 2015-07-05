کسی که در ماه رمضان مسافر بوده آیا علاوه بر قضا باید کفاره بدهد؟

به گزارش خبرنگار مهر، گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر برخی از پرتعدادترین سؤالاتی که توسط مردم از مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی پرسیده می شود را برای آگاهی مخاطبان ارائه می کند.

سؤال: کسی که در ماه رمضان مسافرت کرده، آیا علاوه بر قضا، باید کفاره هم بدهد؟

پاسخ: همه مراجع خیر، تنهای قضای روزه ها واجب است و کفاره ندارد؛ ولی اگر قضای روزه ها را تا ماه رمضان سال بعد به تأخیر اندازد، به جهت تأخیر، باید برای هر روز، یک مد طعام کفاره بدهد۱.

پی نوشت:

۱. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۹۲۶ و ص ۹۴۷، مساله ۱۷۰۳.

============================================

مسافت شرعی برای قصد مسافرت چند کیلومتر است؟

طبق نظر مراجع عظام حضرات آیات: امام، اراکی، فاضل، گلپایگانی، صافی، بهجت، خامنه ای، نوری:

هر فرسخ شرعی= حدود ۵/۵ کیلومتر است.

۸ فرسخ= حدود ۴۵ کیلومتر است.

حضرات آیات: خویی، تبریزی، وحید، سیستانی:

هر فرسخ شرعی= حدود ۵/۵ کیلومتر است.

۸ فرسخ= تقریباً ۴۴ کیلو متر است.

حضرت آیت الله مکارم :

هر فرسخ شرعی= کمتر از ۵/۵کیلو متر است.

۸ فرسخ= حدود ۴۳ کیلو متر است.

حضرت آیت الله زنجانی:

هر فرسخ شرعی= تقریباً ۵ کیلو متر است.

۸ فرسخ = حدود ۴۰کیلو متر است. (۱)

پی نوشت ها:

۱. توضیح المسائل مراجع نماز مسافر؛ هدایه العباد، ج ۱، نماز مسافر؛

منهاج الصالحین، ج ۲، م۸۸۴؛ استفتائات، ج ۱، نماز مسافر.